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26 октября, 15:23

Обнимашки на зависть Болгар: Девушка Дурова поделилась нежными кадрами из Парижа

Юлия Вавилова опубликовала совместное фото с Павлом Дуровым из Парижа

Павел Дуров и Юлия Вавилова в Париже. Обложка © Telegram / Vavia&#x27;s

Павел Дуров и Юлия Вавилова в Париже. Обложка © Telegram / Vavia's

Девушка российского предпринимателя Павла Дурова в своих социальных сетях опубликовала совместный снимок из Парижа с создателем Telegram.

На кадрах блогерша и бизнесмен стоят в обнимку. Павел заключил в объятия Юлию, а она, закрыв глаза, нежно обнимает его. Кстати, в комментариях пользователи, как и всегда, разделились на два лагеря: первые пожелали паре счастья, а вторые вновь заподозрили Вавилову в том, что она с миллиардером только ради денег.

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Недавно Дуров сделал очередную философскую публикацию в своём телеграм-канале. Он поделился советом от себя с теми людьми, которые стремятся к созданию чего-то великого. Бзнесмен призвал их последовать своему примеру и перестать употреблять алкоголь.

Юрий Лысенко
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