Обнимашки на зависть Болгар: Девушка Дурова поделилась нежными кадрами из Парижа

На кадрах блогерша и бизнесмен стоят в обнимку. Павел заключил в объятия Юлию, а она, закрыв глаза, нежно обнимает его. Кстати, в комментариях пользователи, как и всегда, разделились на два лагеря: первые пожелали паре счастья, а вторые вновь заподозрили Вавилову в том, что она с миллиардером только ради денег.