Обнимашки на зависть Болгар: Девушка Дурова поделилась нежными кадрами из Парижа
Юлия Вавилова опубликовала совместное фото с Павлом Дуровым из Парижа
Павел Дуров и Юлия Вавилова в Париже. Обложка © Telegram / Vavia's
Девушка российского предпринимателя Павла Дурова в своих социальных сетях опубликовала совместный снимок из Парижа с создателем Telegram.
На кадрах блогерша и бизнесмен стоят в обнимку. Павел заключил в объятия Юлию, а она, закрыв глаза, нежно обнимает его. Кстати, в комментариях пользователи, как и всегда, разделились на два лагеря: первые пожелали паре счастья, а вторые вновь заподозрили Вавилову в том, что она с миллиардером только ради денег.
Недавно Дуров сделал очередную философскую публикацию в своём телеграм-канале. Он поделился советом от себя с теми людьми, которые стремятся к созданию чего-то великого. Бзнесмен призвал их последовать своему примеру и перестать употреблять алкоголь.