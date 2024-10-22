Мать детей Дурова обрушилась на Малахова и перечислила западные СМИ, которым давала интервью

Мать троих предполагаемых детей создателя мессенджер Telegram Павла Дурова не оценила репортаж Андрея Малахова. По словам Ирины Болгар, российские федеральные СМИ якобы стремятся опорочить её честь и продвигают позицию Дурова.

«Я не давала комментарии [Андрею Малахову]. Мне это не интересно. Ток-шоу со сплетнями — не мой уровень. Я давала многочасовые интервью New York Times, Le Monde, Le Parisien, Liberation, Politico и предоставляла им доказательства фактов, которые я излагаю», — написала Болгар в соцсетях.

Напомним, что ранее аккаунт Болгар пропал из Instagram*. По словам женщины, за сутки до этого она получила угрозы с какого-то арабского аккаунта. Впоследствии Болгар зарегистрировала новые профили. Также Life.ru писал, что хакер усомнился в реальности существования Болгар — её изображение могло быть сгенерировано нейросетью.