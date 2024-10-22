Мать детей Дурова обрушилась на Малахова и перечислила западные СМИ, которым давала интервью
Ирина Болгар раскритиковала репортаж Малахова о её конфликте с Дуровым
Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar
Мать троих предполагаемых детей создателя мессенджер Telegram Павла Дурова не оценила репортаж Андрея Малахова. По словам Ирины Болгар, российские федеральные СМИ якобы стремятся опорочить её честь и продвигают позицию Дурова.
«Я не давала комментарии [Андрею Малахову]. Мне это не интересно. Ток-шоу со сплетнями — не мой уровень. Я давала многочасовые интервью New York Times, Le Monde, Le Parisien, Liberation, Politico и предоставляла им доказательства фактов, которые я излагаю», — написала Болгар в соцсетях.
Напомним, что ранее аккаунт Болгар пропал из Instagram*. По словам женщины, за сутки до этого она получила угрозы с какого-то арабского аккаунта. Впоследствии Болгар зарегистрировала новые профили. Также Life.ru писал, что хакер усомнился в реальности существования Болгар — её изображение могло быть сгенерировано нейросетью.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.
** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.