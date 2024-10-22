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22 октября, 14:46

Мать детей Дурова обрушилась на Малахова и перечислила западные СМИ, которым давала интервью

Ирина Болгар раскритиковала репортаж Малахова о её конфликте с Дуровым

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Мать троих предполагаемых детей создателя мессенджер Telegram Павла Дурова не оценила репортаж Андрея Малахова. По словам Ирины Болгар, российские федеральные СМИ якобы стремятся опорочить её честь и продвигают позицию Дурова.

«Я не давала комментарии [Андрею Малахову]. Мне это не интересно. Ток-шоу со сплетнями — не мой уровень. Я давала многочасовые интервью New York Times, Le Monde, Le Parisien, Liberation, Politico и предоставляла им доказательства фактов, которые я излагаю», — написала Болгар в соцсетях.

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Напомним, что ранее аккаунт Болгар пропал из Instagram*. По словам женщины, за сутки до этого она получила угрозы с какого-то арабского аккаунта. Впоследствии Болгар зарегистрировала новые профили. Также Life.ru писал, что хакер усомнился в реальности существования Болгар — её изображение могло быть сгенерировано нейросетью.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Полина Никифорова
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