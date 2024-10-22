Розыгрыш или шизоидность: Эксперты рассказали Life.ru, почему Дуров так странно держит ложку

Предполагаемая мать детей Павла Дурова — Ирина Болгар — засняла, как бизнесмен употребляет пищу. На видео заметно, как он неправильно держит ложку. Эксперты в беседе с Life.ru назвали возможные причины такого странного поведения.

Павел Дуров ест пищу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

«Буду говорить языком психотипов, методикой 7 радикалов, которую разработал [Виктор] Пономаренко. Это та методика, которую мы основную используем в профилировании людей. И у Дурова есть два выраженных психотипа. Такие люди шизоидные, это люди странные, низкосоциализированные, как раз все те самые айтишники, гении, которые не умеют общаться с внешним миром, не понимают людей», — пояснил профайлер Илья Анищенко.

Эксперт дополнил, что второй психотип Дурова проявляется в тревожности, и предприниматель мог бояться, что ложку «отберут». Директор клиники ООО Горздрав, врач психиатр-нарколог высшей категории Тимур Мамедов отметил, что Дуров неправильно держит ложку по нескольким причинам. Первая — мужчина мог быть оторван от людской среды обитания, никто из взрослых просто не показал ему, как нужно обходиться с предметом. Однако эксперт считает, что это может быть связано с травматической патологией (повреждены нервы кисти).

«То есть могла быть такая реакция, нарушение двигательной функции правой кисти. Третий вариант, почему так могло случиться, это определённые неврологические расстройства. Это может быть грыжа шейного отдела позвоночника, перенесённый инсульт, либо опухоль головного мозга, которая даёт на правую верхнюю конечность затруднения при движении, возможно, нарушение чувствительности», — подчеркнул профайлер.