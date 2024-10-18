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18 октября, 09:03

Аккаунт «нейроматери» детей Дурова неожиданно исчез из Instagram*

Аккаунт предполагаемой матери детей Дурова Ирины Болгар пропал из Instagram*

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Аккаунт Ирины Болгар, которая называет себя матерью детей предпринимателя Павла Дурова, стал недоступен в Instagram*. Страницу женщины невозможно найти в соцсети.

О причинах блокировки аккаунта остаётся только гадать. При поиске страницы Болгар соцсеть выдаёт ошибку. Все её посты, соответственно, не видны.

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Напомним, что ранее Ирина Болгар с сарказмом поздравила Павла Дурова с 40-летним юбилеем. Якобы мать детей бизнесмена опубликовала фото замка на острове Иф, где находилась знаменитая французская тюрьма. Тем временем эксперты считают, что Болгар не существует в реальности — это дел рук нейросети.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Дарья Нарыкова
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