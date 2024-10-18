Аккаунт «нейроматери» детей Дурова неожиданно исчез из Instagram*

Аккаунт Ирины Болгар, которая называет себя матерью детей предпринимателя Павла Дурова, стал недоступен в Instagram*. Страницу женщины невозможно найти в соцсети.

О причинах блокировки аккаунта остаётся только гадать. При поиске страницы Болгар соцсеть выдаёт ошибку. Все её посты, соответственно, не видны.