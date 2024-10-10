Ирину Болгар обвинили в трате миллионов долларов Дурова на «тяжёлый люкс»

В 2019 году основатель мессенджера Telegram Павел Дуров перевёл предполагаемой матери троих его детей Ирине Болгар семь миллионов долларов. Предполагалось, что ежемесячно дети будут тратить по $10000 до достижения 23 лет. Об этом рассказал в своём телеграм-канале бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин.

По его словам, платёж на детей был разбит на две части. $5 млн были переведены как «подарок» и 2 млн в качестве «поддержке детей». Также Дуров позволял Болгар пользоваться своим банковским счётом, с которого женщина к 2022 году списала кругленькую сумму размером $18 млн.

«Деньги опять утекли мимо детей. А можно было бы, например, отложить их на образование. В первой половине 2023-го, когда траты Ирины на тяжёлый люкс превысили нормы приличия, её доступ к счёту Дурова наконец был прекращен», — рассказал Лобушкин.