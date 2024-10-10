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10 октября, 19:44

Ирину Болгар обвинили в трате миллионов долларов Дурова на «тяжёлый люкс»

Бывший пресс-секретарь Дурова Лобушкин: Ирина Болгар потратила $18 млн на люкс

Ирина Болгар с Павлом Дуровым. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар с Павлом Дуровым. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

В 2019 году основатель мессенджера Telegram Павел Дуров перевёл предполагаемой матери троих его детей Ирине Болгар семь миллионов долларов. Предполагалось, что ежемесячно дети будут тратить по $10000 до достижения 23 лет. Об этом рассказал в своём телеграм-канале бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин.

По его словам, платёж на детей был разбит на две части. $5 млн были переведены как «подарок» и 2 млн в качестве «поддержке детей». Также Дуров позволял Болгар пользоваться своим банковским счётом, с которого женщина к 2022 году списала кругленькую сумму размером $18 млн.

Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про деловые отношения
Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про деловые отношения

«Деньги опять утекли мимо детей. А можно было бы, например, отложить их на образование. В первой половине 2023-го, когда траты Ирины на тяжёлый люкс превысили нормы приличия, её доступ к счёту Дурова наконец был прекращен», — рассказал Лобушкин.

Ранее Болгар поздравила Дурова с 40-летним юбилеем, выложив в соцсеть фотографию французской тюрьмы. А до этого Павел опубликовал фотографию со своей старшей дочерью, подписав, что она это запустила Telegram.

Полина Никифорова
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