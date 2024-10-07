Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про деловые отношения

Предполагаемая мать детей Павла Дурова Ирина Болгар объяснила, что выложила в сеть фотографии с предпринимателем в ответ на «безнравственную ложь» о своих отношениях с ним.

Она прокомментировала пост бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина, где упоминалась её идея о выпуске книги и документального фильма о совместной жизни с основателем Telegram.

«Я опубликовала эти фотографии именно в тот день, когда Михаил Равдоникас, его так называемый spokesman, дал комментарии журналистам New York Times, содержащие заведомо ложную информацию», — пояснила Ирина.

По её словам, она провела с Дуровым десять лет, из которых в одной квартире они жили первую половину времени, а во второй — встречались в разных странах несколько месяцев в году.