Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про деловые отношения
Ирина Болгар объяснила публикацию фотографий Дурова защитой своей репутации
Павел Дуров и Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /
Предполагаемая мать детей Павла Дурова Ирина Болгар объяснила, что выложила в сеть фотографии с предпринимателем в ответ на «безнравственную ложь» о своих отношениях с ним.
Она прокомментировала пост бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина, где упоминалась её идея о выпуске книги и документального фильма о совместной жизни с основателем Telegram.
«Я опубликовала эти фотографии именно в тот день, когда Михаил Равдоникас, его так называемый spokesman, дал комментарии журналистам New York Times, содержащие заведомо ложную информацию», — пояснила Ирина.
По её словам, она провела с Дуровым десять лет, из которых в одной квартире они жили первую половину времени, а во второй — встречались в разных странах несколько месяцев в году.
«Я опубликовала фотографии из семейного архива только с целью защитить свою репутацию от заведомой лжи», — подытожила она.
Напомним, Ирина Болгар внезапно появилась в новостной повестке, заявив, что родила троих детей от Павла Дурова, и показав их свидетельства о рождении, а также документы о признании отцовства. Она рассказала, что училась вместе с предпринимателем в Петербурге, а дети получили фамилию отца, хотя в брак пара не вступала. После этого она подала на Дурова в суд, обвинив его в физическом насилии над младшим сыном. Также она заявила, что Telegram — их с бизнесменом совместно нажитое имущество.