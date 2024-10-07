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7 октября, 05:00

Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про деловые отношения

Ирина Болгар объяснила публикацию фотографий Дурова защитой своей репутации

Павел Дуров и Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /

Павел Дуров и Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /

Предполагаемая мать детей Павла Дурова Ирина Болгар объяснила, что выложила в сеть фотографии с предпринимателем в ответ на «безнравственную ложь» о своих отношениях с ним.

Она прокомментировала пост бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина, где упоминалась её идея о выпуске книги и документального фильма о совместной жизни с основателем Telegram.

«Я опубликовала эти фотографии именно в тот день, когда Михаил Равдоникас, его так называемый spokesman, дал комментарии журналистам New York Times, содержащие заведомо ложную информацию», — пояснила Ирина.

По её словам, она провела с Дуровым десять лет, из которых в одной квартире они жили первую половину времени, а во второй — встречались в разных странах несколько месяцев в году.

«Я опубликовала фотографии из семейного архива только с целью защитить свою репутацию от заведомой лжи», — подытожила она.

Представитель Дурова прояснил истинную природу его отношений с Болгар
Представитель Дурова прояснил истинную природу его отношений с Болгар

Напомним, Ирина Болгар внезапно появилась в новостной повестке, заявив, что родила троих детей от Павла Дурова, и показав их свидетельства о рождении, а также документы о признании отцовства. Она рассказала, что училась вместе с предпринимателем в Петербурге, а дети получили фамилию отца, хотя в брак пара не вступала. После этого она подала на Дурова в суд, обвинив его в физическом насилии над младшим сыном. Также она заявила, что Telegram — их с бизнесменом совместно нажитое имущество.

Анатолий Цейко
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