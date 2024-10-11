Поработала нейросеть: Хакер усомнился в существовании матери детей Дурова Ирины Болгар

Ирина Болгар, которая позиционирует себя как мать детей бизнесмена Павла Дурова, может не существовать в реальности. Об этом в беседе с Life.ru заявил белый хакер, специалист по информационной безопасности Марсель Дандамаев.

Ирина Болгар. Коллаж © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

«Глядя на фото, можно сказать о том, что человек не существует в реальности. Данная девушка может быть сгенерирована искусственным интеллектом и не существовать в реальности, то есть, полностью рандомный образ. Кружки, которые являются камерами телефона, выглядят как не настоящие и странно кривыми», — пояснил эксперт.

Специалист по информационной безопасности пояснил, что фон с зеркал не совпадает между собой. Это позволяет сделать вывод, что фото нереальное. Также Дандамаев отметил, что комнаты и интерьера на снимки в жизни не существует, так как картинку сгенерированной женщины можно наложить поверх такого же сгенерированного фона. По словам специалиста, при распознавании ИИ необходимо обращать внимание на детали.

«И не стоит забывать о том, что видео с движениями человека также может быть сгенерировано нейросетями. Человек с видео и фото может никогда не существовать и иметь собирательный образ», — пояснил собеседник Life.ru.

Дандамаев также прокомментировал две детали, на которые обратили внимание многие пользователи. Речь идёт о расплывшейся руке на фотографии и кривом смартфоне. По словам эксперта, ИИ рисует криво из-за того, что обучен не до конца, либо просто «не слушается».