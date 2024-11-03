Семья Ирины Болгар погрязла в исках и долгах, пока она жила с Павлом Дуровым

Семья Ирины Болгар погрязла в судебных исках и долгах. Пока Павел Дуров осыпал её богатствами и возил по миру, её родителям нечем было платить за коммуналку. Кроме того, члены семьи постоянно судились друг с другом из-за недвижимости. На умершем отце до сих пор висит долг более полумиллиона

Павел Дуров и Ирина Болгар, а также её родители в молодости. Коллаж © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

SHOT выяснил, что у Ирины большой опыт судебных разбирательств. Она боролась с родными за каждый квадратный метр и не помогала родителям. Когда у Болгар в 2012 году начались отношения с Дуровым, её мать с отцом уже жили раздельно. У членов семьи годами копились долги по коммуналке, и в какой-то момент они превысили 160 тысяч рублей. Ира в этот момент уже ходила на завтраки за границей в вечерних платьях и не вникала в проблемы близких.

Более того, в то же время она начала судиться за ту самую трёхкомнатную квартиру на Васильевском острове в Питере. Отец Владимир разделил её между тремя детьми — Ириной, Мариной и 2-летним сыном от второго брака Роденом. Иру этот факт взбесил, и она решила отобрать маленькую долю от братика. В период романтика с Дуровым начинается судебная карусель семьи: отец против дочерей и бывшей жены, бывшая жена против дочерей и бывшего мужа, сёстры против друг друга, и всё по кругу.

Судебные тяжбы длились вплоть до кончины родителей. Ирина в итоге не смогла отобрать у мелкого брата квадратные метры в убитой трёшке. А с сестрой они друг у друга в блоке. Их мать — Наталья Болгар — смогла отсудить у бывшего супруга Владимира 560 тысяч рублей за их когда-то общую дачу в Ленобласти. Долг на мужчине висит даже после их смерти.