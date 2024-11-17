Тест: Только бывшие пионеры смогут отгадать все мультики СССР по кадру с девочкой

«Вот в наше время были настоящие мультики!» — часто слышите эту фразу? А, может, сами говорите её подрастающему поколению? Мультфильмы СССР действительно научили нас дружбе, помощи, сочувствию, уважению и заложили главные моральные качества. Примерами всех советских школьниц, конечно же, были героини самых известных мультиков. Юные леди перенимали у сказочных персонажей лучшие характеристики и особенности внешнего вида. Но так ли хорошо вы помните эти образы сейчас?