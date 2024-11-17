Тест: Только бывшие пионеры смогут отгадать все мультики СССР по кадру с девочкой
Здесь вы не встретите Белоснежку или Рапунцель — мы подготовили мультфильмы, которые отгадают только те, кто действительно на них вырос.
«Вот в наше время были настоящие мультики!» — часто слышите эту фразу? А, может, сами говорите её подрастающему поколению? Мультфильмы СССР действительно научили нас дружбе, помощи, сочувствию, уважению и заложили главные моральные качества. Примерами всех советских школьниц, конечно же, были героини самых известных мультиков. Юные леди перенимали у сказочных персонажей лучшие характеристики и особенности внешнего вида. Но так ли хорошо вы помните эти образы сейчас?
После такого увлекательного путешествия в детство возвращаться нужно постепенно. Поэтому предлагаем вам затронуть ещё одну советскую тематику и попробовать отгадать семь советских мультфильмов про школу по одному кадру. А этот тест поможет узнать, какая советская история любви повторится в вашей жизни.
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