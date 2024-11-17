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17 ноября, 14:00

Тест: Только бывшие пионеры смогут отгадать все мультики СССР по кадру с девочкой

Здесь вы не встретите Белоснежку или Рапунцель — мы подготовили мультфильмы, которые отгадают только те, кто действительно на них вырос.

«Вот в наше время были настоящие мультики!» — часто слышите эту фразу? А, может, сами говорите её подрастающему поколению? Мультфильмы СССР действительно научили нас дружбе, помощи, сочувствию, уважению и заложили главные моральные качества. Примерами всех советских школьниц, конечно же, были героини самых известных мультиков. Юные леди перенимали у сказочных персонажей лучшие характеристики и особенности внешнего вида. Но так ли хорошо вы помните эти образы сейчас?

После такого увлекательного путешествия в детство возвращаться нужно постепенно. Поэтому предлагаем вам затронуть ещё одну советскую тематику и попробовать отгадать семь советских мультфильмов про школу по одному кадру. А этот тест поможет узнать, какая советская история любви повторится в вашей жизни.

Тест: Отгадайте советский фильм по блюду — на 5/5 справятся настоящие кинокулинары
Тест: Отгадайте советский фильм по блюду — на 5/5 справятся настоящие кинокулинары
Виктория Мишинкина
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