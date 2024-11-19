Их забыли: Какие русские слова XIX века поставят в ступор каждого второго россиянина сегодня
Как известно, русский язык постоянно меняется. Наши предки говорили этими словами всегда. А вот у современного поколения большинство из них вызовут недоумение.
С языком, как и с любой живой системой, происходят постоянные изменения. Слова, которые были популярны и широко употреблялись в XIX веке, сегодня могут казаться современным россиянам чуждыми или непонятными. Эти трансформации обусловлены множеством факторов, включая социальные, культурные и технологические преобразования, происходившие на протяжении веков.
Одной из причин, по которой многие слова XIX века ушли в небытие, является природная эволюция. Языки развиваются, адаптируются под новые реалии, требуя новых слов для описания современного опыта. Кроме того, с развитием технологий и медицины появились новые термины, которые вытесняют старые, не имеющие актуального значения.
Какие русские слова современный россиянин не поймёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez
Социальные изменения также играют важную роль в утрате актуальности некоторых слов. С переходом от аграрного к индустриальному обществу произошли значительные изменения в структуре жизни и мышления людей. Слова, связанные с крестьянской культурой, могут быть не совсем понятны людям, не имеющим опыта жизни в селе или незнакомым с традициями тех лет. Этот разрыв в восприятии культуры создаёт дистанцию между поколениями и делает старые слова менее доступными для современного человека. Итак, какие слова раньше звучали повсеместно, а сегодня ими можно пугать школьников?
- В XIX веке слово «скрин» использовалось для обозначения сундука, коробки или ларца.
- Божедомом называли сторожа кладбища или скудельницы, а позже это слово стало синонимом одинокого человека.
- Шандалом именовался тяжёлый подсвечник, происхождение этого слова связано с французским chandelier, что переводится как «люстра».
- Короткий отрез ткани, полотенце или платок назывались ширинкой.
- Юшка, или юха, — это старинное название навара из рыбы или мяса, а также любой похлёбки.
- Росстань обозначает перекрёсток дорог, место расставания или ситуацию, когда необходимо сделать выбор.
- Слово «намале» происходит от «мало» и использовалось для обозначения недостатка в каком-либо деле.
- Обувь без голенищ, которая надевается на босую ногу, называлась босовиками.
- Рюма обозначает плаксу или рыдающего человека.
- Хухря означает растрёпу и происходит от слова «хухрить», что значит растрёпывать.
- На Руси кавыглазом называли буйного человека, задиру или наглеца.
- В старину безалаберных людей, разинь или зевак называли мимозырями.
- Слово «дерибать» означает чесаться, царапать или драть когтями и ногтями, от него произошло слово «теребить».
- Странствующих и странных людей на Руси называли странью, включая чудных и непонятных личностей.
- Вуй, или уй, — это дядя по материнской линии, то есть брат матери.
Как мы видим, многие из перечисленных нами слов оказались, скорее всего, вам непонятными и вы услышали их впервые. А вот чуть больше века назад так говорили все. Это доказывает, что современный русский язык претерпевает постоянные изменения и многие слова XIX века, хоть и исчезли из повседневного употребления, всё же оставили свой след в истории, литературе и культуре.
15 слов из XIX века, которые не знают россияне в XXI веке. Фото © Freepik
Для тех, кто хочет понять глубину и богатство русского языка, изучение устаревших слов может стать интересным и познавательным путешествием в прошлое, позволяющим лучше осознать, как формировалась наша культура и идентичность. Ранее Life.ru рассказывал про слова, в которых 90% людей делают ошибки в написании.
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