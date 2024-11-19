Их забыли: Какие русские слова XIX века поставят в ступор каждого второго россиянина сегодня

С языком, как и с любой живой системой, происходят постоянные изменения. Слова, которые были популярны и широко употреблялись в XIX веке, сегодня могут казаться современным россиянам чуждыми или непонятными. Эти трансформации обусловлены множеством факторов, включая социальные, культурные и технологические преобразования, происходившие на протяжении веков.

Одной из причин, по которой многие слова XIX века ушли в небытие, является природная эволюция. Языки развиваются, адаптируются под новые реалии, требуя новых слов для описания современного опыта. Кроме того, с развитием технологий и медицины появились новые термины, которые вытесняют старые, не имеющие актуального значения.

Какие русские слова современный россиянин не поймёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Социальные изменения также играют важную роль в утрате актуальности некоторых слов. С переходом от аграрного к индустриальному обществу произошли значительные изменения в структуре жизни и мышления людей. Слова, связанные с крестьянской культурой, могут быть не совсем понятны людям, не имеющим опыта жизни в селе или незнакомым с традициями тех лет. Этот разрыв в восприятии культуры создаёт дистанцию между поколениями и делает старые слова менее доступными для современного человека. Итак, какие слова раньше звучали повсеместно, а сегодня ими можно пугать школьников?

В XIX веке слово «скрин» использовалось для обозначения сундука, коробки или ларца. Божедомом называли сторожа кладбища или скудельницы, а позже это слово стало синонимом одинокого человека. Шандалом именовался тяжёлый подсвечник, происхождение этого слова связано с французским chandelier, что переводится как «люстра». Короткий отрез ткани, полотенце или платок назывались ширинкой. Юшка, или юха, — это старинное название навара из рыбы или мяса, а также любой похлёбки. Росстань обозначает перекрёсток дорог, место расставания или ситуацию, когда необходимо сделать выбор. Слово «намале» происходит от «мало» и использовалось для обозначения недостатка в каком-либо деле. Обувь без голенищ, которая надевается на босую ногу, называлась босовиками. Рюма обозначает плаксу или рыдающего человека. Хухря означает растрёпу и происходит от слова «хухрить», что значит растрёпывать. На Руси кавыглазом называли буйного человека, задиру или наглеца. В старину безалаберных людей, разинь или зевак называли мимозырями. Слово «дерибать» означает чесаться, царапать или драть когтями и ногтями, от него произошло слово «теребить». Странствующих и странных людей на Руси называли странью, включая чудных и непонятных личностей. Вуй, или уй, — это дядя по материнской линии, то есть брат матери.

Как мы видим, многие из перечисленных нами слов оказались, скорее всего, вам непонятными и вы услышали их впервые. А вот чуть больше века назад так говорили все. Это доказывает, что современный русский язык претерпевает постоянные изменения и многие слова XIX века, хоть и исчезли из повседневного употребления, всё же оставили свой след в истории, литературе и культуре.

15 слов из XIX века, которые не знают россияне в XXI веке. Фото © Freepik