Не только сталинки и хрущёвки: Какие ещё есть дома с именами и в чём их особенности

Развитие городов происходило хаотично, каждая историческая эпоха оставляла свой след в архитектуре. Стремление властей к улучшению жизни населения воплощалось в различных формах жилищного строительства. Каждый его период (например, период массового строительства многоквартирных домов) отличается своей спецификой, и здания разных эпох имеют уникальные особенности. Вспомним, какие дома были в разные эпохи и чем они отличались.

Сталинки (с 1930-х по 1953-й)

Как выглядят дома-сталинки. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой

После тяжёлой войны страна восстанавливалась, и Иосиф Сталин стремился продемонстрировать мощь народа, победившего в военном конфликте. В это время начиналось массовое строительство многоквартирных домов, известных как сталинки, которые возводились с конца 30-х до конца 50-х годов в стиле неоклассицизма, также называемом сталинским ампиром.

Квартиры в них были обеспечены современными удобствами, включая водопровод и центральное отопление, в отличие от других построек того времени, таких как бараки. Сталинки были расположены на главных городских улицах и предназначались для советской элиты, с количеством квартир на этаже от двух до четырёх, которые отличались высокими потолками, просторными кухнями и большими площадями. Площадь четырёхкомнатных квартир варьировалась от 80 до 110 кв. м, они имели кабинеты и библиотеки.

Сталинки проектировались с учётом пространства между ними, что позволяло создавать большие зелёные дворы между домов. Это архитектурное решение обеспечивает жителям приятные виды из окон, так как большая часть квартир выходит не на стены соседних зданий, а на живописные пейзажи.

Хрущёвки (с 1950-х по 1970-е)

Когда строились хрущёвки. Фото © ТАСС / А. Запара

В 1953 году Никита Хрущёв пришёл к власти и раскритиковал архитекторов за расточительность и излишнее украшательство в строительстве. Новый глава государства подчёркивал необходимость создания простых и функциональных домов для решения квартирного вопроса в стране. 4 ноября 1955 года было принято постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», что положило начало массовому строительству хрущёвок — дешёвых многоквартирных домов.

Первые хрущёвки были возведены в 9-м квартале Новых Черёмушек в 1956–1958 годах. Успех эксперимента привёл к строительству типовых панельных домов по всей стране высотой до пяти этажей. Квартиры в них были небольшими, однако обеспеченными всеми необходимыми удобствами, такими как отопление и горячая и холодная вода. Строительство хрущёвок продолжалось до 1980-х годов благодаря их дешевизне и практичности.

Брежневки (с 1960-х по 1980-е)

Когда появились брежневки и в чём была их особенность. Фото © ТАСС / Наум Грановский

Брежневки, построенные в период с 1964 по 1982 год, во время правления Леонида Брежнева, стали символом роскоши и комфорта по сравнению с тесными хрущёвками. Эти многоэтажные здания имели современные удобства, такие как лифты, мусоропроводы и просторные кухни. Спрос на их строительство был вызван увеличением городского населения, особенно в Москве, где новые жители размещались не вширь, а ввысь.

Брежневские дома были усовершенствованной версией хрущёвок и сооружались из прочных материалов — силикатного кирпича и железобетонных панелей нового поколения. Обычно они возводились в малонаселённых удалённых районах с параллельным строительством необходимой инфраструктуры, что сделало эти зоны сегодня престижными и удобными для жизни. Спустя годы брежневки продолжают оставаться важным элементом городской застройки, обеспечивая комфорт и удобство для жителей.

Пентагон (1970-е)

Какие дома в СССР назывались «пентагон» и как они выглядели. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой

Дома, относящиеся к типу брежневок, имеют девятиэтажную структуру и называются пентагонами из-за сходства с Пентагоном в США. Эти панельные здания отличает абсолютно ровная внешняя стена фасада, а лоджии располагаются в центре с чётким распределением: четыре подряд и по две на краях. Дома в основном имеют четыре или восемь подъездов, а на каждом этаже расположены четыре квартиры и шахта лифта.

Планировка однокомнатной квартиры в пентагоне схожа с брежневкой по расположению и метражу. Однако двух- и трёхкомнатные квартиры бывают трёх типов: полуторка (две совмещённые комнаты и общий санузел), двухкомнатные с комнатами соответствующего метража и трёхкомнатные, занимающие от 57 до 64 квадратных метров. Четырёхкомнатные квартиры имеют одну проходную комнату, а окна обычно выходят с одной стороны дома. Уникальная особенность двух- и трёхкомнатных пентагонов — узкая кухня с небольшим квадратным окном.

Чешки (с 1980-х по 1990-е годы)

Какие дома называются «чешки» и как они выглядят. Фото © TACC / Алексей Стужин

Новый тип панельного жилья, разработанный по чешскому проекту, в народе называли чешками. Он предполагал здания, оснащённые газовыми плитами и несколькими односторонними подъездами. В девятиэтажках обязательно были установлены лифты и мусоропроводы. На каждом этаже размещалось четыре квартиры (иногда шесть) с разнообразной планировкой, включая варианты от одной до четырёх комнат.

Квартиры в чешках имеют увеличенные площади: однокомнатные — от 33 кв. м, двушки — около 48 кв. м, трёхкомнатные — до 64 кв. м, а четырёхкомнатные — 89 кв. м. Все комнаты изолированные, а кухни предлагают достаточно пространства для всей семьи и оснащены большими балконами. Отличительной чертой чешек является наличие эркера, который делает помещения более светлыми и просторными. Разнообразие планировок позволяет легко изменять интерьер, объединять комнаты, создавать кухни-студии или комбинировать санузел с другими помещениями.

П-44 (с 1980-х до 2000-х)

Какие дома встречаются чаще всего в Москве: постройки типа П-44. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Серия типовых жилых домов, легко узнаваемых по бело-голубой или бело-коричневой окраске фасадов, стала одним из самых распространённых проектов жилищного строительства в СССР. Эти дома, отличающиеся улучшенной планировкой квартир (в сравнении с брежневками с открытыми лестничными клетками и отдельным пожарным выходом), массово строились в Москве в таких районах, как Братеево, Крылатское, Марьино, Митино и Строгино. Также здания типа П-44 можно увидеть и в других городах России: Химках, Одинцове, Щёлкове, Мытищах, Ростове-на-Дону, Ярославле, Нижневартовске и Петрозаводске.

В каждом подъезде домов П-44 было по два лифта (грузовой и пассажирский), а на первом этаже — место для консьержа. Типовые секции (угловые и рядовые) предлагали квартиры различной площади: одно-, двух- и трёхкомнатные. Несущие внутренние стены ограничивали возможности перепланировки, однако сама она считалась удачной благодаря изолированным комнатам, просторным прихожим и кухням. Строительство началось в 70-х, но пик пришёлся на начало 1980-х.

Путинки (с 2000-х по наше время)

Какие дома называются «путинки» и в чём их отличие. Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская

Путинками ласково стали называть квартиры площадью всего 11 квадратных метров, которые появились на рынке относительно недавно. Практика показала, что на такой небольшой площади можно разместить не только диван, но и компактный кухонный уголок. В целом в таких условиях можно комфортно жить. Эти квартиры также называются капсульными или гостинками, так как напоминают номера в бюджетных гостиницах.