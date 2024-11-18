Тест: Продолжите песни группы «На-На». Только фанат узнает все 6 треков, а не только «Фаину»
Тексты из песен этой группы засели глубоко в памяти, а любимые композиции до сих пор включают на вечеринках. Конечно, мы про «На-На» и её талантливых солистов!
17 ноября ушёл из жизни бывший солист группы «На-На» и талантливый певец Владимир Лёвкин. Предлагаем почтить память кумира и вспомнить любимые хиты! Золотой состав группы в 90-е годы покорил публику яркими и смелыми композициями, которые по несколько раз крутились на дискотеках и взрывали танцпол. Многие хитовые треки и сейчас пользуются популярностью и вызывают тёплые чувства ностальгии по беззаботной юности. Давайте сегодня погрузимся в невероятную атмосферу, вспомним времена, которые уже не вернуть, и попробуем продолжить строки из любимых песен легендарной группы!
Если песни любимой группы ассоциируются у вас с беззаботными годами студенчества, то вы точно должны получить максимальный результат и отгадать все 7 значений этих словечек молодёжи СССР. А чтобы не плакать под хиты любимой группы из-за неудачных отношений, а, наоборот, танцевать медленные танцы со второй половинкой, обязательно прочитайте, как распознать абьюзера всего по одной цифре в дате рождения!