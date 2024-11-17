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17 ноября, 09:01
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Предварительно, экс-солист «На-На» Владимир Лёвкин умер из-за рецидива онкологии

Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС /

Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС /

Причина смерти Владимира Левкина, предварительно — рецидив онкологии лимфатической системы. Об этом пишет SHOT.

Владимир Лёвкин боролся с онкологией с 2003 года, в 2013 году у него была ремиссия, ему проводили операцию по пересадке костного мозга. Несмотря на заболевание, Левкин продолжал выступать на концертах и появляться на мероприятиях. Последние месяцы он приходил туда в тёмных очках. 1 ноября у него состоялся сольный концерт в Москве, 12 ноября он был на премьере фильма с супругой.

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Напомним, о смерти бывшего солиста легендарной группы «На-На» Владимира Лёвкина стало известно 17 ноября. Певцу было 57 лет. По данным Life.ru, артист скончался утром в больнице.

Матвей Константинов
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