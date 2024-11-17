Предварительно, экс-солист «На-На» Владимир Лёвкин умер из-за рецидива онкологии
Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС /
Причина смерти Владимира Левкина, предварительно — рецидив онкологии лимфатической системы. Об этом пишет SHOT.
Владимир Лёвкин боролся с онкологией с 2003 года, в 2013 году у него была ремиссия, ему проводили операцию по пересадке костного мозга. Несмотря на заболевание, Левкин продолжал выступать на концертах и появляться на мероприятиях. Последние месяцы он приходил туда в тёмных очках. 1 ноября у него состоялся сольный концерт в Москве, 12 ноября он был на премьере фильма с супругой.
Напомним, о смерти бывшего солиста легендарной группы «На-На» Владимира Лёвкина стало известно 17 ноября. Певцу было 57 лет. По данным Life.ru, артист скончался утром в больнице.