Предварительно, экс-солист «На-На» Владимир Лёвкин умер из-за рецидива онкологии

Владимир Лёвкин боролся с онкологией с 2003 года, в 2013 году у него была ремиссия, ему проводили операцию по пересадке костного мозга. Несмотря на заболевание, Левкин продолжал выступать на концертах и появляться на мероприятиях. Последние месяцы он приходил туда в тёмных очках. 1 ноября у него состоялся сольный концерт в Москве, 12 ноября он был на премьере фильма с супругой.