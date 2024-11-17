Life.ru узнал обстоятельства смерти Владимира Лёвкина из «На-На»
SHOT: Экс-солист «На-На» Владимир Лёвкин скончался утром в больнице
Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Владимир Левкин скончался сегодня утром в больнице, по данным SHOT. В 2003 году артисту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Он сумел побороть болезнь, однако спустя 10 лет заболевание вернулось. Тогда он прошёл курс химиотерапии.
Напомним, о смерти бывшего солиста легендарной группы «На-На» Владимира Лёвкина стало известно 17 ноября. Певцу было 57 лет.