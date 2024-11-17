Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 08:34
3601

Life.ru узнал обстоятельства смерти Владимира Лёвкина из «На-На»

SHOT: Экс-солист «На-На» Владимир Лёвкин скончался утром в больнице

Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Владимир Левкин скончался сегодня утром в больнице, по данным SHOT. В 2003 году артисту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Он сумел побороть болезнь, однако спустя 10 лет заболевание вернулось. Тогда он прошёл курс химиотерапии.

Умер немецкий миллиардер Фридрих Кнапп, превративший New Yorker в гиганта моды
Умер немецкий миллиардер Фридрих Кнапп, превративший New Yorker в гиганта моды

Напомним, о смерти бывшего солиста легендарной группы «На-На» Владимира Лёвкина стало известно 17 ноября. Певцу было 57 лет.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar