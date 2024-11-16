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16 ноября, 17:42

Умер основатель сети магазинов одежды New Yorker

Основатель сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп умер в 73 года

Немецкий миллиардер и предприниматель Фридрих Кнапп, который основал сеть магазинов одежды New Yorker, скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал Tagesschau.

«С большой грустью мы прощаемся с нашим владельцем и управляющим партнёром, который сделал New Yorker одной из ведущих мировых модных компаний благодаря своим смелым и дальновидным действиям», — говорится в заявлении управляющих директоров компании Хелен Штайнер и Йонаса Гнаука.

Кнапп построил империю моды, насчитывающую более 1200 магазинов в 47 странах, включая Россию. Причина смерти предпринимателя не раскрывается. Однако известно, что он скончался на острове Зюльт, куда прибыл на прошлой неделе после длительного лечения в Швейцарии. Немецкие СМИ пишут, что Кнапп тяжело заболел около года назад.

Первый магазин New Yorker открылся во Фленсбурге в 1971 году. В декабре 2006 года компания заработала свой первый миллиард на продажах, а к марту 2015-го владела 1001 филиалом в 40 странах. Штаб-квартира New Yorker находится в Брауншвейге.

Ранее сообщалось, что в возрасте 46 лет скончался известный дизайнер Давиде Ренне. Журналисты отметили, что он умер всего через десять дней после своего назначения на должность креативного директора итальянского бренда Moschino.

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Shutterstock / FOTODOM / Stefan_Sutka

Наталья Демьянова
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