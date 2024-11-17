Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин, ему было 57 лет
Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Умер экс-солист легендарной поп-группы «На-На» Владимир Лёвкин, ему было 57 лет. Об этом сообщила супруга музыканта.
Известно, что ранее артист испытывал проблемы со здоровьем. В начале «двухтысячных» ему поставили рак лимфатической системы четвёртой стадии. Певец пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и смог побороть болезнь. В октябре 2024 года Лёвкин появился на публике в чёрных очках, сославшись на последствия недавней операции.
Ранее стало известно о смерти Светланы Светличной. Актрисе было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Недавно у Светличной диагностировали рак. Весной она пережила обильный инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера звезда советских картин практически полностью лишилась памяти. В августе этого года ей присвоили паллиативный статус. По словам друга легендарной артистки, она ушла из жизни в Первом московском хосписе.