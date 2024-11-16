Умерла Светлана Светличная

Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Ей было 84 года. О смерти звезды советского экрана сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

«Светланы Светличной не стало. Написал мне [кинокритик] Слава Шмыров. Первая красавица СССР. Фраза «Не виноватая я! Он сам пришёл!» преследовала её по жизни. Сейчас бы сказали, что стала мемом», — написала она в телеграм-канале.

Причина смерти Светличной не уточняется, однако известно, что в последние годы она очень тяжело болела.