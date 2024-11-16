Умерла Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Ей было 84 года. О смерти звезды советского экрана сообщила кинокритик Сусанна Альперина.
«Светланы Светличной не стало. Написал мне [кинокритик] Слава Шмыров. Первая красавица СССР. Фраза «Не виноватая я! Он сам пришёл!» преследовала её по жизни. Сейчас бы сказали, что стала мемом», — написала она в телеграм-канале.
Причина смерти Светличной не уточняется, однако известно, что в последние годы она очень тяжело болела.
Светлана Светличная — выпускница ВГИКа, училась на курсе Михаила Ромма. В 1963 году, сразу после окончания института, она стала актрисой Театра-студии киноактёра. В 1959 году дебютировала в кино — в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Позже она сыграла десяток ярких ролей в таких фильмах, как «Любить», «Неподсуден», «Держись за облака», «Им покоряется небо», «Семнадцать мгновений весны», «Стряпуха». Однако наибольшую популярность она обрела благодаря острохарактерной роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
Напомним, что с 2017 года Светлана Светличная находилась под наблюдением в психоневрологическом диспансере, а в марте 2024 года у неё случился острый инфаркт миокарда, из-за чего ей даже пришлось пересесть в инвалидное кресло. В июне у неё нашли опухоль в нижней части черепа. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера актриса практически полностью потеряла память. В августе этого года Светличной присвоили паллиативный статус. Артистка сама дала согласие на это.