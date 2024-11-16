Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров умер в 39 лет
Владимир Шкляров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Скончался премьер Мариинского театра Владимир Шкляров, пишет SHOT. Ему было 39 лет. Владимир Шкляров работал в Мариинском театре с 2003 года. В 2011-м он стал премьером. В 2020 году Шклярову присвоили звание заслуженного артиста РФ. В репертуаре артиста — классические балеты и современная хореография.
Шкляров был женат на балерине Марие Ширинкиной, первой солистке Мавриинского театра. У них двое детей, сын и дочь.
Ранее пришла весть о смерти режиссёра Александра Панкратова. Ему было 78 лет. Он известен, в частности, фильмами «Портрет жены художника», «Счастливая, Женька!», «Проделки в старинном духе», «Прощай, шпана замоскворецкая», «Завтра», «Борода в очках и бородавочник (Эмигрантка)» и «Путешествие автостопом».