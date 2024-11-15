Умер режиссёр Александр Панкратов

Режиссёр игрового кино Александр Панкратов скончался в 78 лет, сообщили на сайте кинематографистов России. Прощание и захоронение пройдут 18 ноября на Востряковском кладбище в Москве.

В 1979 году Панкратов завершил обучение на режиссерском факультете ВГИКа. Его дипломной работой стала рок-опера «Музыкальная фантазия» по пьесе Максима Горького «На дне». Панкратов является режиссёром полнометражных игровых фильмов, среди которых «Портрет жены художника», «Счастливая, Женька!», «Проделки в старинном духе», «Прощай, шпана замоскворецкая», «Завтра», «Борода в очках и бородавочник (Эмигрантка)» и «Путешествие автостопом». В 2006 году он выпустил книгу прозы под названием «Звездное небо над Потылихой».

В советское время одновременно с режиссёром популярным стал его тёзка — актёр Александр Панкратов. Чтобы между двумя деятелями искусства не было путаницы, актёр добавил к своей фамилии приставку и стал Панкратовым-Чёрным. Режиссёр-Панкратов на некоторое время стал Панкратовым-Белым, однако затем отказался от приставки к фамилии.