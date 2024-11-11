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11 ноября, 18:21

Умер народный артист России Игорь Попков

Скончался народный артист России и основатель ансамбля «Барокко» Игорь Попков

Игорь Попков. Обложка © VK / Ярославский художественный музей

Игорь Попков. Обложка © VK / Ярославский художественный музей

На 89-м году жизни скончался народный артист России, основатель и бессменный художественный руководитель камерного ансамбля «Барокко» Игорь Васильевич Попков. Об этом сообщил Ярославский художественный музей, с которым музыкант плодотворно сотрудничал более 30 лет.

«Ушёл из жизни Игорь Васильевич Попков <…> Маэстро высочайшего уровня. Скрипач-виртуоз. Музыкант-исследователь. Глубокий знаток русской и мировой культуры, музыкальных стилей, национальных школ, искусства и жизни композиторов», — говорится в заявлении музея.

Попков основал ансамбль «Барокко» в 1971 году, и уже на первом концерте в Ярославском художественном музее публика смогла услышать редкие произведения XVIII века, найденные музыкантом в библиотеке местного музея-заповедника. Ансамбль под его руководством не одно десятилетие вдохновлял ярославцев, возрождая барочную музыку Франции, Италии, Германии и Чехии.

Ярославский художественный музей выразил соболезнования семье, близким и поклонникам маэстро, отметив, что имя и искусство Игоря Попкова навсегда останутся частью культурного наследия города.

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Анатолий Цейко
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