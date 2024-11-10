Пресс-секретарь Shaman, ранее работавший с Киркоровым, умер в Москве

Умер пресс-секретарь Shaman и бывший представитель Филиппа Киркорова. По информации SHOT, вчера вечером Антон Коробков-Землянский резко начал задыхаться у себя дома на Проспекте Мира. Жена срочно вызвала скорую, но спасти журналиста не удалось.

Антон Коробков-Землянский и SHAMAN. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / korobkov

Ему было 40 лет. За годы карьеры он работал на радио «Европа плюс», «Русском радио», делал медиапроекты для различных российских телеканалов. Был пресс-секретарём Филиппа Киркорова, а с 2022-го года стал представителем певца Shaman.