Звезда «Пункта назначения» и «Кэндимэна» умер от продолжительной болезни

У себя дома в Лос-Анджелесе скончался актёр Тони Тодд, который прославился благодаря ролям в картинах «Пункт назначения» и «Кэндимэн». Ему было 69 лет, сообщает жена артиста Фатима в беседе с The Hollywood Reporter.

«Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга. Покойся с миром, Тони, твоя семья «Пункта назначения», — написала в соцсети студия New Line Cinema, выпустившая франшизу «Пункт назначения».

Сниматься в кино Тодд начал ещё в 80-х годах. В «Пункте назначения» ему выделили роль сотрудника морга Уильяма Бладуорта, который фигурирует в трёх частях серии. Фанаты предполагали, что персонаж Тодда символизировал саму смерть.