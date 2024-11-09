Звезда «Пункта назначения» и «Кэндимэна» умер от продолжительной болезни
Актёр из «Пункта назначения» Тони Тодд умер в 69 лет
Тони Тодд. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tonytoddofficial
У себя дома в Лос-Анджелесе скончался актёр Тони Тодд, который прославился благодаря ролям в картинах «Пункт назначения» и «Кэндимэн». Ему было 69 лет, сообщает жена артиста Фатима в беседе с The Hollywood Reporter.
«Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга. Покойся с миром, Тони, твоя семья «Пункта назначения», — написала в соцсети студия New Line Cinema, выпустившая франшизу «Пункт назначения».
Сниматься в кино Тодд начал ещё в 80-х годах. В «Пункте назначения» ему выделили роль сотрудника морга Уильяма Бладуорта, который фигурирует в трёх частях серии. Фанаты предполагали, что персонаж Тодда символизировал саму смерть.
Недавно умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Лейла Киракосян. Ей было 83 года. Она выступала в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре и театре имени Андрея Миронова.