«Не стало дорогой мамы и бабушки»: Звезда «Дома-2» сообщила о смерти свекрови

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь заявила о смерти своей секрови. Печальным известием она поделилась у себя в соцсетях.

Дарья и Сергей Пынзарь являются одной из самых известных пар проекта «Дом-2». Их знакомство произошло на шоу, где они влюбились и с тех пор не разлучались, пара уже 14 лет счастлива в браке. Мать Сергея, Елена Петровна, приняла Дарью как свою родную дочь. Когда супруги переехали в Турцию, они решили взять её с собой.

Накануне Дарья сообщила, что мать её мужа скончалась. У неё произошёл инфаркт, и врачи не смогли помочь. Женщине было 67 лет. Она любила кулинарию и старалась проводить как можно больше времени с любимыми внуками: Артёмом и Давидом.

«Сегодня прощаемся с нашей любимой Еленой Петровной. Помолитесь о её бессмертной душе. Дорогой мамы и бабушки не стало 3 ноября. Случился инфаркт, в этот раз не смогли спасти. Вспомните добрым словом нашу дорогую Елену. Пусть земля будет пухом», — написала в личном блоге звезда «Дома-2».