Тук-тук, сердце: «Девушка «Бэнтли» перенесла операцию из-за инсульта в 18 лет
Модель Алла Брулетова пережила операцию на сердце в швейцарской клинике
Модель Алла Брулетова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruletova.alla_
Ставшая популярной после ролика с «Бэнтли» модель Алла Брулетова перенесла операцию на сердце. Об этом она сообщила в соцсетях.
По словам 25-летней блогерши из Иваново, медики в Швейцарии смогли установить причину, по которой у неё был инсульт в 18 лет. В ходе обследования выяснилось, что у Аллы при рождении были проблемы с клапаном, образовался тромб, который спровоцировал инсульт. В результате ей провели операцию на сердце, которая прошла успешно.
Модель Алла Брулетова после операции на сердце. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruletova.alla_
Сейчас девушка находится в больнице в европейской клинике, рядом с ней близкие и дорогие люди.
Ранее Life.ru рассказывал, как кулачный боец и боксёр Александр Северин пережил клиническую смерть в самарском бассейне. Подводный заплыв закончился потерей сознания в конце дорожки, спортсмен пролежал в воде около четырёх минут. Если бы это продлилось ещё 30 секунд, спасти боксёра бы уже не удалось. Около суток он провёл в коме, но пришёл в себя и теперь готов вновь выйти на ринг.