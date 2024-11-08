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8 ноября, 02:39

Тук-тук, сердце: «Девушка «Бэнтли» перенесла операцию из-за инсульта в 18 лет

Модель Алла Брулетова пережила операцию на сердце в швейцарской клинике

Модель Алла Брулетова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruletova.alla_

Модель Алла Брулетова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruletova.alla_

Ставшая популярной после ролика с «Бэнтли» модель Алла Брулетова перенесла операцию на сердце. Об этом она сообщила в соцсетях.

По словам 25-летней блогерши из Иваново, медики в Швейцарии смогли установить причину, по которой у неё был инсульт в 18 лет. В ходе обследования выяснилось, что у Аллы при рождении были проблемы с клапаном, образовался тромб, который спровоцировал инсульт. В результате ей провели операцию на сердце, которая прошла успешно.

Модель Алла Брулетова после операции на сердце. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruletova.alla_

Сейчас девушка находится в больнице в европейской клинике, рядом с ней близкие и дорогие люди.

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Артур Лапсаков
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