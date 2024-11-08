Тук-тук, сердце: «Девушка «Бэнтли» перенесла операцию из-за инсульта в 18 лет

Ставшая популярной после ролика с «Бэнтли» модель Алла Брулетова перенесла операцию на сердце. Об этом она сообщила в соцсетях.

По словам 25-летней блогерши из Иваново, медики в Швейцарии смогли установить причину, по которой у неё был инсульт в 18 лет. В ходе обследования выяснилось, что у Аллы при рождении были проблемы с клапаном, образовался тромб, который спровоцировал инсульт. В результате ей провели операцию на сердце, которая прошла успешно.