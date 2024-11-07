На волоске: Стало известно, что помогло выжить бойцу «Северу», пролежавшему на дне бассейна 4 минуты
SHOT: 30 секунд отделяли бойца Северина от смерти в самарском бассейне
Александр Северин. Обложка © VK / Александр Северин
Кулачный боец средней весовой категории и боксер Александр Северин по прозвищу «Север» был в 30 секундах от смерти. Если бы спасатели пришли позже, спортсмену не удалось бы выжить. Об этом сообщает SHOT.
Утопление «Севера» в самарском бассейне. Видео © SHOT
Согласно данным наших коллег, боец был госпитализирован с диагнозом утопление в бассейне. В течение суток после происшествия он находился на искусственной вентиляции лёгких, также у него был выявлен отек лёгких. Врачи утверждают, что Северина отделяли от смерти всего секунды. В общей сложности он провёл под водой без сознания почти 4 минуты.
Напомним, «Север» устроил подводный заплыв протяжённостью в 50 метров в самарском бассейне. В конце дорожки ему резко стало плохо, он потерял сознание и пролежал в воде около четырёх минут. Спасатели достали атлета со дна в состоянии клинической смерти. Около суток боксёр провёл в коме, но пришёл в себя и теперь готов вновь выйти на ринг.