На волоске: Стало известно, что помогло выжить бойцу «Северу», пролежавшему на дне бассейна 4 минуты

Кулачный боец средней весовой категории и боксер Александр Северин по прозвищу «Север» был в 30 секундах от смерти. Если бы спасатели пришли позже, спортсмену не удалось бы выжить. Об этом сообщает SHOT.

Утопление «Севера» в самарском бассейне. Видео © SHOT

Согласно данным наших коллег, боец был госпитализирован с диагнозом утопление в бассейне. В течение суток после происшествия он находился на искусственной вентиляции лёгких, также у него был выявлен отек лёгких. Врачи утверждают, что Северина отделяли от смерти всего секунды. В общей сложности он провёл под водой без сознания почти 4 минуты.