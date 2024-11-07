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7 ноября, 12:48

Отключка и кома: Боец Север снял ужасающее видео своей клинической смерти в бассейне

Боец Северин снял на видео, как утонул в бассейне и провёл сутки в коме

Боксёр Александр Север. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexander_sever

Боксёр Александр Север. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexander_sever

Кулачный боец средней весовой категории и боксёр Александр Северин по прозвищу «Север» устроил подводный заплыв протяжённостью в 50 метров в самарском бассейне. В конце дорожки его резко стало плохо, отчего потерял сознание и пролежал в воде около четырёх минут. Об этом пишет SHOT.

Боксёр потерял сознание в бассейне. Видео © Telegram / SHOT

В конце заплыва у Севера «погас свет», из-за чего он камнем пошёл ко дну. Он пролежал там около четырёх минут, пока на поверхности спокойно плавали другие посетители. В конце концов спасатели достали его со дна в состоянии клинической смерти.

Около суток он провёл в коме. Врачи говорили, что он выкарабкается с вероятностью в 10%. Боксёр, наученный подниматься после падений, однако, пришёл в себя. После этого он отправился тренироваться, а сейчас даже готов подраться с кем-то в ринге. По его словам, врачи дали добро.

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А вот сенатора американского штата Кентукки из бассейна достали уже мёртвым, ведь в момент его падения там не оказалось воды. Инцидент случился, когда Джонни Тёрнер вышел покосить траву во двор. Врачи пытались помочь мужчине, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Владимир Озеров
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