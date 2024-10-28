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28 октября, 05:05
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Сенатор штата Кентукки Джонни Тернер погиб при падении в пустой бассейн

Сенатор Кентукки Джонни Тернер. Обложка Х / KY League of Cities

Сенатор Кентукки Джонни Тернер. Обложка Х / KY League of Cities

Сенатор от штата Кентукки Джонни Тернер скончался после получения травм из-за падения в пустой бассейн. Инцидент произошёл, когда он косил траву на участке. Как сообщает CNN, мужчина получил травмы, которые врачи признали несовместимыми с жизнью.

Сенатора немедленно доставили в больницу, где врачи на протяжении месяца пытались спасти его жизнь. Однако спасти 76-летнего политика не удалось.

Лидер республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл вспомнил о своей встрече с Тёрнером во время его визита в Кентукки для оценки последствий наводнения. Он отметил, что сенатор оказывал помощь пострадавшим на месте, находясь по щиколотку в грязи. Макконнелл подчеркнул, что Тёрнер был замечательным человеком, заботившимся о местных жителях.

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Артём Гапоненко
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