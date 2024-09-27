18-летняя велогонщица трагически погибла из-за травмы на ЧМ в Цюрихе

Швейцарская велогонщица Муриэль Фуррер умерла после госпитализации с тяжёлой травмы головы во время гонки на юниорском чемпионате мира в Цюрихе. Новость о трагическом известии опубликована на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

«С уходом из жизни Мюриэль Фуррер международное велосипедное сообщество теряет гонщицу, у которой было светлое будущее. UCI и оргкомитет чемпионата мира выражают искренние соболезнования семье, друзьям Фуррер и Федерации велоспорта Швейцарии», — заявили в организации.

18-летняя гонщица получила серьёзную травму во время соревнований 26 сентября. Её на вертолёте срочно эвакуировали с городской трассы в университетскую больницу Цюриха и сразу же прооперировали. Однако спасти жизнь Фуррер не удалось.