18-летняя велогонщица трагически погибла из-за травмы на ЧМ в Цюрихе
Умерла 18-летняя велогонщица Фуррер, которая получила травму головы на ЧМ
Швейцарская велогонщица Муриэль Фуррер. Фото © Международный союз велосипедистов (UCI)
Швейцарская велогонщица Муриэль Фуррер умерла после госпитализации с тяжёлой травмы головы во время гонки на юниорском чемпионате мира в Цюрихе. Новость о трагическом известии опубликована на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
«С уходом из жизни Мюриэль Фуррер международное велосипедное сообщество теряет гонщицу, у которой было светлое будущее. UCI и оргкомитет чемпионата мира выражают искренние соболезнования семье, друзьям Фуррер и Федерации велоспорта Швейцарии», — заявили в организации.
18-летняя гонщица получила серьёзную травму во время соревнований 26 сентября. Её на вертолёте срочно эвакуировали с городской трассы в университетскую больницу Цюриха и сразу же прооперировали. Однако спасти жизнь Фуррер не удалось.
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