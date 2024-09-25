«Штанга-убийца» придавила тяжёлоатлетку на молодёжном ЧМ
Тяжёлоатлетку из Польши Доленгу придавило штангой из-за ошибки организаторов ЧМ
Польская тяжёлоатлетка Мартына Доленга. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ martynadolega
Одну из спортсменок чуть не придавило штангой во время молодёжного чемпионата мира по тяжёлой атлетике, который проходит в Леоне с 19 по 27 сентября. Из-за того, что организаторы не закрутили замок на грифе с одной стороны, могла пострадать участница из Польши Мартына Доленга.
Спортсменка Мартына Доленга на молодёжном чемпионате мира по тяжёлой атлетике. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ martynadolega
«Я боролась до конца», — написала девушка в своих соцсетях, выложив видео инцидента.
Во время одного из подходов Доленги, не до конца был зафиксирован замок и блины с правой стороны штанги просто съехали к краю. Девушка потеряла равновесие и упала, уронив груз на себя. Спортсменка смогла избежать травм, но завершила соревнования с девятым результатом. Доленга является дочерью трехкратного чемпиона мира и бронзового призёра летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Марцина Доленги.
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