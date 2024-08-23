Никаких прыжков: Кардиолог назвала безобидные упражнения, губительные для гипертоников Кардиолог Горохова: Прыжки и тяжёлая атлетика противопоказаны при гипертонии 23 августа, 04:00 Гимнастика может улучшить состояние гипертоников, а вот прыжки лучше исключить. Обложка © Freepik

Пусть спорт в целом и показан гипертоникам для снижения артериального давления, далеко не все виды физической активности будут для сердечников полезными. А выполнение некоторых упражнений и вовсе противопоказано больным, предупредила Life.ru кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Горохова.

По словам собеседницы издания, здоровый сон, правильное питание, отказ от вредных привычек и поддержание нормального веса прекрасно дополнят умеренные аэробные и силовые нагрузки. Ходьба, спортивные игры, гимнастика, плавание, катание на лыжах и даже гребля улучшат состояние при гипертонии. Особое внимание Горохова акцентировала на аквааэробике — она расслабляет мышцы и дарит хорошее настроение.

Людям с повышенным артериальным давлением не рекомендуется выполнять прыжки, заниматься интенсивным бегом или поднимать тяжести. Также следует избегать упражнений, связанных с резкими движениями, наклонами и вращениями головой или долгими задержками дыхания. Поэтому перед началом любой новой программы физической активности важно проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Татьяна Горохова Кандидат медицинских наук, медицинский менеджер по кардиологии компании АО «Сервье»

Впрочем, одних упражнений для борьбы с гипертонией недостаточно. Жизненно необходимо найти первопричину опасного состояния и устранить её. Речь идёт, например, о нехватке сна или частом стрессе, который губителен для организма.

Авторы Андрей Горяничев