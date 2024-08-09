Россиян предупредили о "тихом убийце" — началась кампания по раннему выявлению гипертонии

Артериальная гипертония получила такое звучный титул из-за отсутствия заметных симптомов развития болезни. Кроме того, она повышает вероятность развития инфарктов и инсультов. Самый действенный способ борьбы с этим недугом — контроль за давлением. Кардиологи рекомендуют всем людям от 30 лет следить за своим состоянием и держать тонометр под рукой. Нормальное артериальное давление не должно быть выше 120 на 80. Если же произошёл хотя бы один эпизод с превышением значения в 140 на 90, необходимо обратиться к медицинскому специалисту.