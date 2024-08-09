Россиян предупредили о "тихом убийце" — началась кампания по раннему выявлению гипертонии
В РФ запустили рекламную кампанию по раннему выявлению артериальной гипертонии
В России запустили кампанию по раннему выявлению "тихого убийцы" — гипертонии. Серия роликов, направленных на своевременное выявление заболевания, была создана АНО "Национальные приоритеты" и Минздравом РФ.
Гипертония — "тихий убийца". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург" / национальныепроекты.рф
Артериальная гипертония получила такое звучный титул из-за отсутствия заметных симптомов развития болезни. Кроме того, она повышает вероятность развития инфарктов и инсультов. Самый действенный способ борьбы с этим недугом — контроль за давлением. Кардиологи рекомендуют всем людям от 30 лет следить за своим состоянием и держать тонометр под рукой. Нормальное артериальное давление не должно быть выше 120 на 80. Если же произошёл хотя бы один эпизод с превышением значения в 140 на 90, необходимо обратиться к медицинскому специалисту.
В основу социальной рекламной компании заложена простая мысль: фобии и выдуманные чудовища из фильмов ужасов и близко не так опасны, как реальные проблемы со здоровьем, которые не пытаются испугать людей, а просто появляются в их жизни. Серию коротких роликов на эту тему в стилистике хорроров можно будет посмотреть в Интернете.
Ранее эндокринолог напомнила о том, что взрослым людям необходимо ежедневно спать от семи до девяти часов, чтобы поддерживать своё здоровье и бодрость. Медик предупредила, что те, кто не соблюдает эту норму, рискуют обзавестись не только гипертонией, но и депрессией.
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