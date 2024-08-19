Названы факторы, которые "отбирают" у людей витамины

Авитаминоз у человека может возникнуть по трём причинам: дефицит, повышенное потребление или неправильное усвоение. Однако и у этих факторов есть свои причины. К ним, по словам терапевта Ольги Чирковой, относятся стрессы и болезни, а также плохое питание.

Помочь человеку вернуть здоровье в подобных случаях могут препараты, содержащие витамины. Однако заниматься самолечением эксперт не рекомендует.

"В этих случаях помогут витаминсодержащие препараты. Но принимать их без назначения врача нельзя. Избыток витаминов намного опаснее недостатка", — рассказала терапевт NEWS.ru.