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19 августа, 09:38

Названы факторы, которые "отбирают" у людей витамины

Терапевт Чиркова: Плохое питание, стресс и болезни вызывают авитаминоз

Авитаминоз у человека может возникнуть по трём причинам: дефицит, повышенное потребление или неправильное усвоение. Однако и у этих факторов есть свои причины. К ним, по словам терапевта Ольги Чирковой, относятся стрессы и болезни, а также плохое питание.

Помочь человеку вернуть здоровье в подобных случаях могут препараты, содержащие витамины. Однако заниматься самолечением эксперт не рекомендует.

"В этих случаях помогут витаминсодержащие препараты. Но принимать их без назначения врача нельзя. Избыток витаминов намного опаснее недостатка", — рассказала терапевт NEWS.ru.

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По её словам, авитаминоз из-за неправильного питания может быть связан с особенностями конкретного региона. К примеру, в некоторых частях нашей страны продукты содержат мало йода. Также проблемы с усвоением витаминов могут начаться не только из-за самой болезни, но и из-за некоторых лекарств. В этом случае очень важно как можно скорее устранить причину.

Ранее Life.ru писал о препаратах, которые нельзя совмещать с курением, так как никотин понижает их эффективность. А вот уровень холестерина можно взять под контроль даже без таблеток.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
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