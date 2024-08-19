Названы факторы, которые "отбирают" у людей витамины
Терапевт Чиркова: Плохое питание, стресс и болезни вызывают авитаминоз
Авитаминоз у человека может возникнуть по трём причинам: дефицит, повышенное потребление или неправильное усвоение. Однако и у этих факторов есть свои причины. К ним, по словам терапевта Ольги Чирковой, относятся стрессы и болезни, а также плохое питание.
Помочь человеку вернуть здоровье в подобных случаях могут препараты, содержащие витамины. Однако заниматься самолечением эксперт не рекомендует.
"В этих случаях помогут витаминсодержащие препараты. Но принимать их без назначения врача нельзя. Избыток витаминов намного опаснее недостатка", — рассказала терапевт NEWS.ru.
По её словам, авитаминоз из-за неправильного питания может быть связан с особенностями конкретного региона. К примеру, в некоторых частях нашей страны продукты содержат мало йода. Также проблемы с усвоением витаминов могут начаться не только из-за самой болезни, но и из-за некоторых лекарств. В этом случае очень важно как можно скорее устранить причину.
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