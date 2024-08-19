Кардиолог рассказала, как без таблеток взять уровень холестерина под контроль Врач Фомичева: Существуют немедикаментозные способы снижения уровня холестерина 19 августа, 05:00 Для снижения уровня холестерина в крови существует специальная гиполипидемическая терапия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Высокий уровень холестерина может быть опасен для здоровья. Он может привести к образованию бляшек в артериях, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт. Важно следить за уровнем холестерина и поддерживать его в пределах нормы с помощью правильного питания, физической активности и при необходимости медикаментов. О том, как держать ситуацию под контролем, читателям Life.ru рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиники" Анастасия Фомичева.

Для снижения уровня липидов в крови существует специальная гиполипидемическая терапия, то есть применение препаратов. Одни из наиболее известных препаратов — это статины. Собеседница Life.ru предупреждает: назначать их должен только врач с учётом уровня липидного профиля, наличия атеросклероза сосудов и оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Существуют и немедикаментозные способы снижения уровня холестерина. К ним относятся: снижение веса, увеличение регулярной физической активности (активная ходьба или физические упражнения ежедневно в течение 30 минут в день), уменьшение потребления алкоголя. Хорошо бы при этом ограничить потребление легкоусвояемых углеводов, насыщенных жиров, а ещё добавить в рацион больше растительной пищи. Анастасия Фомичева Кардиолог

Положительный эффект оказывает и ежедневное потребление оливкового масла и жирной рыбы (форели или сёмги) два раза в неделю. Доказано, что за счёт содержания в них большого количества омеги-3 полиненасыщенных жирных кислот они снижают уровень холестерина и риск развития инфарктов и инсультов.

"Кроме того, по данным исследований, проведённых в Китае, такая пищевая добавка — красный дрожжевой рис (моноколин), механизм действия которого похож на статины, — также способна снижать уровень холестерина", — указала врач в беседе с Life.ru.

Помните, что перед употреблением каких-либо пищевых добавок следует обязательно проконсультироваться с врачом. Обязательно следите за своим уровнем холестерина, а при наличии каких-либо жалоб не откладывайте визит к специалисту.

А ранее терапевт предупредил о смертельной опасности жировых бляшек на веках. Ксантома — это очаговое отложение триглицеридов и холестерина в коже, а ксантелазма — это её локальная форма. Ксантелазмы могут также указывать на развитие смертельно опасных заболеваний, включая атеросклероз, из-за которого постепенно или внезапно портится кровоснабжение разных органов и частей тела.