Терапевт предупредил о смертельной опасности жировых бляшек на веках

Небольшие бляшки на веках — ксантелазмы — это повод срочно бежать к врачу, заявил в эфире радио Sputnik терапевт Георгий Сапего, ведь они могут свидетельствовать о нарушении липидного обмена.

Он объяснил, что ксантома — это очаговое отложение триглицеридов и холестерина в коже, а ксантелазма — это её локальная форма. Ксантелазмы могут также указывать на развитие смертельно опасных заболеваний, включая атеросклероз, из-за которого постепенно или внезапно портится кровоснабжение разных органов и частей тела. Кроме того, при наследственной предрасположенности в раннем возрасте может произойти инфаркт или инсульт.

Если пострадает артерия, может омертветь часть кишечника или две ноги, перечислил эксперт. Всё это окончится скорой смертью. В некоторых случаях всё же ситуация может быть не настолько страшной.

"Ксантомы могут появиться без всякой связи с холестерином и по непонятной причине. Обычно они никак не беспокоят и остаются только косметическим дефектом. С ними ничего не делают, но если причина была в высоком уровне холестерина, то под действием лекарств, снижающих уровень холестерина, ксантомы уменьшаются. Домашних способов борьбы с ксантомами не существует", — рассказал Сапего.