Названы лекарства, которые нельзя совмещать с курением
Врач Саламатина: Никотин мешает действию препаратов для лечения болезней сердца
Не секрет, что курение негативно сказывается на здоровье человека. Многие болезни становятся следствием регулярного употребления никотина и других вредных веществ. Однако далеко не все курильщики осознают, что наносят себе двойной вред.
Дело в том, что люди с данной зависимостью чаще рискуют не только заболеть, но и не вылечиться. Доктор медицинских наук Людмила Саламатина уверена, что курение снижает эффективность многих лекарственных средств.
"Сильнее всего никотин влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Поэтому наиболее существенно его взаимодействие с препаратами для лечения заболеваний этих систем", — заявила она в разговоре с "Газетой.ru", отметив, что зачастую курильщикам приходится назначать двойные дозы препаратов.
Также, указала эксперт, никотин существенно ослабляет седативно-снотворный эффект бензодиазепинов и обезболивающий эффект большинства анестетиков. Кроме того, курение затрудняет работу ингаляционных глюкокортикостероидов при бронхиальной астме и приводит к росту уровня глюкозы в крови, что чревато снижением эффекта инсулина по сокращению уровня сахара в крови. Негативное воздействие никотина распространяется и на антидепрессанты, миорелаксанты и бронхолитики.
Однако особенно неблагоприятно курение влияет на эффективность противозачаточных средств, уточнила врач. При их сочетании с никотином риск образования тромбов и инсультов вырастает в 20 раз, предостерегла медик.
Ранее Life.ru рассказывал, какие ещё вредные привычки могут пошатнуть здоровье человека. А желающим бросить курить мы можем предложить пять рабочих способов.
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