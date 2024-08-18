Названы лекарства, которые нельзя совмещать с курением

Не секрет, что курение негативно сказывается на здоровье человека. Многие болезни становятся следствием регулярного употребления никотина и других вредных веществ. Однако далеко не все курильщики осознают, что наносят себе двойной вред.

Дело в том, что люди с данной зависимостью чаще рискуют не только заболеть, но и не вылечиться. Доктор медицинских наук Людмила Саламатина уверена, что курение снижает эффективность многих лекарственных средств.

"Сильнее всего никотин влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Поэтому наиболее существенно его взаимодействие с препаратами для лечения заболеваний этих систем", — заявила она в разговоре с "Газетой.ru", отметив, что зачастую курильщикам приходится назначать двойные дозы препаратов.

Также, указала эксперт, никотин существенно ослабляет седативно-снотворный эффект бензодиазепинов и обезболивающий эффект большинства анестетиков. Кроме того, курение затрудняет работу ингаляционных глюкокортикостероидов при бронхиальной астме и приводит к росту уровня глюкозы в крови, что чревато снижением эффекта инсулина по сокращению уровня сахара в крови. Негативное воздействие никотина распространяется и на антидепрессанты, миорелаксанты и бронхолитики.