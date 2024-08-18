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18 августа, 09:13

Названы лекарства, которые нельзя совмещать с курением

Врач Саламатина: Никотин мешает действию препаратов для лечения болезней сердца

Не секрет, что курение негативно сказывается на здоровье человека. Многие болезни становятся следствием регулярного употребления никотина и других вредных веществ. Однако далеко не все курильщики осознают, что наносят себе двойной вред.

Дело в том, что люди с данной зависимостью чаще рискуют не только заболеть, но и не вылечиться. Доктор медицинских наук Людмила Саламатина уверена, что курение снижает эффективность многих лекарственных средств.

"Сильнее всего никотин влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Поэтому наиболее существенно его взаимодействие с препаратами для лечения заболеваний этих систем", — заявила она в разговоре с "Газетой.ru", отметив, что зачастую курильщикам приходится назначать двойные дозы препаратов.

Также, указала эксперт, никотин существенно ослабляет седативно-снотворный эффект бензодиазепинов и обезболивающий эффект большинства анестетиков. Кроме того, курение затрудняет работу ингаляционных глюкокортикостероидов при бронхиальной астме и приводит к росту уровня глюкозы в крови, что чревато снижением эффекта инсулина по сокращению уровня сахара в крови. Негативное воздействие никотина распространяется и на антидепрессанты, миорелаксанты и бронхолитики.

Однако особенно неблагоприятно курение влияет на эффективность противозачаточных средств, уточнила врач. При их сочетании с никотином риск образования тромбов и инсультов вырастает в 20 раз, предостерегла медик.

Культовый режиссёр Дэвид Линч умирает от неизлечимой болезни, вызванной курением
Культовый режиссёр Дэвид Линч умирает от неизлечимой болезни, вызванной курением

Ранее Life.ru рассказывал, какие ещё вредные привычки могут пошатнуть здоровье человека. А желающим бросить курить мы можем предложить пять рабочих способов.

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Freepik / jcomp

Борис Эльфанд
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