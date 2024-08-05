Культовый режиссёр Дэвид Линч умирает от неизлечимой болезни, вызванной курением
Режиссёр Дэвид Линч признался, что страдает неизлечимой эмфиземой лёгких
Больше, чем сигареты, Дэвид Линч любит кофе: на протяжении долгого времени кинематографист выпивал более 20 чашек в день. Обложка © EPA/NINA PROMMER
Американский кинематографист, обладатель премии "Оскар" и режиссёр фильмов "Твин Пикс" и "Малхолланд Драйв" Дэвид Линч рассказал о серьёзном заболевании, которое у него диагностировали несколько месяцев назад. Речь идёт об эмфиземе лёгких. По признанию самого Линча, это последствие постоянного курения. У кинематографиста неизлечимая стадия, сейчас он почти не выходит из дома.
"Курение было чем‑то, что я обожал, но оно в итоге меня и сгубило. Это было частью моей творческой жизни: табак, его запах, сам процесс курения и наслаждение сигаретой, глядя на свою работу или размышляя о вещах... Я это любил, а оно тем временем меня убивало", — разоткровенничался 78-летний режиссёр в интервью Sight & Sound.
Эмфизема лёгких — это хроническое заболевание, характеризующееся разрушением альвеол (воздушных мешочков) и увеличением воздушного пространства в дыхательных органах. Это приводит к снижению эластичности легочной ткани, затруднению выдоха и нарушению газообмена.
Основными причинами эмфиземы являются курение, длительное воздействие загрязненного воздуха и наследственные факторы, такие как дефицит альфа-1 антитрипсина. Симптомы заболевания могут включать одышку, кашель, хрипоту и чувство сжатия в груди .Эмфизема часто является частью хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и требует комплексного подхода к лечению, включая отказ от курения, медикаментозную терапию и, в некоторых случаях, кислородотерапию или хирургические вмешательства.
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