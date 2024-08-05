Культовый режиссёр Дэвид Линч умирает от неизлечимой болезни, вызванной курением

Американский кинематографист, обладатель премии "Оскар" и режиссёр фильмов "Твин Пикс" и "Малхолланд Драйв" Дэвид Линч рассказал о серьёзном заболевании, которое у него диагностировали несколько месяцев назад. Речь идёт об эмфиземе лёгких. По признанию самого Линча, это последствие постоянного курения. У кинематографиста неизлечимая стадия, сейчас он почти не выходит из дома.

"Курение было чем‑то, что я обожал, но оно в итоге меня и сгубило. Это было частью моей творческой жизни: табак, его запах, сам процесс курения и наслаждение сигаретой, глядя на свою работу или размышляя о вещах... Я это любил, а оно тем временем меня убивало", — разоткровенничался 78-летний режиссёр в интервью Sight & Sound.

Эмфизема лёгких — это хроническое заболевание, характеризующееся разрушением альвеол (воздушных мешочков) и увеличением воздушного пространства в дыхательных органах. Это приводит к снижению эластичности легочной ткани, затруднению выдоха и нарушению газообмена.