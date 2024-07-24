Не только курение и алкоголь: Названо 5 привычек, убивающих здоровье после 50 лет

Есть привычки, которые негативно сказываются на здоровье человека. Особенно сильно они бьют по организму людей, которым исполнилось 50 и более лет. Подробнее об этом рассказала "Вечерней Москве" врач – терапевт-эндокринолог Ирина Ленькина.

На первом месте оказалось курение. По словам медика, это худшая привычка, которая может быть у человека. Пристрастие к сигаретам и другой никотиносодержащей продукции в разы повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательных путей и злокачественных новообразований. Также у курильщиков в три раза возрастают шансы преждевременно умереть от ишемической болезни сердца.

Второй пункт — ожирение. Людям старше 50 лет следует внимательнее следить за своим весом и не переедать, поскольку избыточный вес — фактор риска множества заболеваний, таких как сахарный диабет II типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, желчнокаменная болезнь, подагра, заболевания опорно-двигательной системы и многие другие.

Проверить себя можно, измерив талию: стоит внимательно следить за питанием, если окружность талии превышает 80 см у женщин и 94 см у мужчин.

Третий фактор — злоупотребление алкоголем.

"Воздействию подвергаются печень, поджелудочная железа, сердечно-сосудистая и нервная системы. Ухудшается память, концентрация внимания, повышаются риски панкреатита, цирроза, инсульта", — предупредила врач.

В число пагубных привычек эндокринолог также включила малоподвижный образ жизни. По степени вредности медик назвала постоянное сидение на диване вторым курением. У людей, которые мало двигаются, атрофируются мышцы, ухудшается кровообращение, уменьшается костная масса и прочее.

Пятая вредная привычка — переизбыток солнца, который ведёт к фотостарению кожи и вызывает меланому. По словам Ленькиной, ультрафиолетовые лучи разрушают коллаген, отвечающий за молодость, упругость и увлажнённость кожи.