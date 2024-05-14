Привычки тереть лицо и глаза способны украсть красоту и молодость, предупредила психолог

Некоторые распространённые привычки, которые люди повторяют каждый день, на самом деле вовсю воруют их молодость и красоту. Подробнее о них рассказала психолог Ольга Романив.

В первую очередь эксперт обратила внимание на страсть некоторых тереть руками нежную и чувствительную кожу лица. По её словам, это грозит появлением воспалений, сыпи и прыщей, а подпирание лица рукой — и вовсе преждевременными морщинами.

А любители сидеть за компьютером в позе "креветки" вредят своей шее. Так она испытывает нагрузку в четыре раза выше нормы, из-за чего в конце дня человек испытывает боли и мигрени. А ещё это грозит появлением второго подбородка и брылей.

Ещё одну плохую новость психолог сообщила любителям посидеть в телефоне перед сном. Дело в том, что это приводит к бессоннице и отрицательно влияет на работу иммунной и эндокринной систем. Что ещё негативно сказывается на организме, так это привычка расчёсывать мокрые волосы. Оказывается, в такие моменты они очень уязвимы — и это грозит ломкостью и сухостью.

А ещё не рекомендуется долго жевать жвачку. По словам Романив, больше пяти минут с резинкой во рту увеличивает шанс появления морщинок в уголках рта. Кроме того, не следует тереть глаза сразу после утреннего пробуждения. Выяснилось, что это провоцирует нависание века и появление морщин.

Другая вредная привычка — кусать губы. Психолог объяснила, что это повреждает нежную и деликатную кожу, грозя фиброзными образованиями и повышая риск инфицирования. А то, что некоторые женщины не снимают макияж перед сном, провоцирует возникновение воспалений и чёрных точек.

Однако самая банальная из вредных привычек — грызть ногти. Собеседница "Вечерней Москвы" предупредила, что в ранку на пальце может попасть инфекция. Да и вообще под ногтями находится огромное количество бактерий, которые попадают в желудочно-кишечный тракт вместе со слюной.