Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:20

Психолог дала 4 совета, которые не позволят карьере разрушить семью

Психолог Гифт посоветовала не приносить эмоции с работы в семью

Психолог назвала 4 правила для баланса работы и семьи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Психолог назвала 4 правила для баланса работы и семьи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Несмотря на рост популярности удалённой работы, проблема совмещения семьи и карьеры только нарастает. Однако четыре правила баланса помогут сохранить домашний уют, рассказала психолог и писатель Ирина Гифт.

Первое правило — планирование совместного отдыха. Речь идёт не о поездке на море раз в год, а о ежедневных совместных ужинах и досуговых мероприятиях. Нужно не просто листать соцсети в одной комнате, а именно заниматься чем-то вместе, пояснила эксперт. По словам Гифт, даже если на работе вы устаёте от общения, не стоит забывать, что без плотной связи могут разрушиться самые крепкие отношения.

Психолог назвала 5 важных шагов, как выйти из токсичных отношений без сломанной психики
Психолог назвала 5 важных шагов, как выйти из токсичных отношений без сломанной психики

Переключение внимания на семью во время работы — это второе правило сохранения тёплых отношений. В связи с тем, что многие работают из дома, пропало разделение рабочего места и места отдыха. Часто недопонимание и обиды рождаются, когда домочадцы тревожат работающего человека или, наоборот, когда, проводя время с семьёй, человек отвлекается на рабочие вопросы. В таком случае нужно составить чёткий график и согласовать его с близкими, чтобы никто не беспокоил никого в неположенное время.

Третье правило — не приносить рабочие эмоции в семью. На работе может быть аврал, напряжённые отношения с коллегами и, как следствие, стресс. В такие моменты высок риск сорваться на семью и выплеснуть на неё свои негативные эмоции. Если у вас осталось много плохих чувств после работы, лучше проведите время в одиночестве, успокойтесь и уже расслаблено начинайте общение с близкими, советует психолог.

Четвёртым и заключительным правилом специалист назвала признание важности труда второй половины. Часто, когда трудоустроены оба супруга, случаются конфликты из-за того, кто больше работает, устаёт или зарабатывает. В такие моменты нужно, наоборот, поддерживать своего партнёра и помогать морально справляться с рабочими трудностями.

"Соблюдая эти правила, вы из вечно ворчащих друг на друга соперников за свободное время превратитесь в союзников, команду, которая борется с общими жизненными трудностями. Сохранить работу гораздо проще, чем брак, берегите друг друга!" — заключила психолог в беседе с РИАМО.

"Показушная история": Красиво ухаживающих мужчин назвали непригодными для создания семьи
"Показушная история": Красиво ухаживающих мужчин назвали непригодными для создания семьи

Не все отношения можно и нужно сохранять, бывают ситуации, в которых прервать их было бы куда правильнее. Ранее Life.ru называл 5 важных шагов, чтобы выйти из токсичных отношений без сломанной психики.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Общество
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров