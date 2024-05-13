Психолог дала 4 совета, которые не позволят карьере разрушить семью

Несмотря на рост популярности удалённой работы, проблема совмещения семьи и карьеры только нарастает. Однако четыре правила баланса помогут сохранить домашний уют, рассказала психолог и писатель Ирина Гифт.

Первое правило — планирование совместного отдыха. Речь идёт не о поездке на море раз в год, а о ежедневных совместных ужинах и досуговых мероприятиях. Нужно не просто листать соцсети в одной комнате, а именно заниматься чем-то вместе, пояснила эксперт. По словам Гифт, даже если на работе вы устаёте от общения, не стоит забывать, что без плотной связи могут разрушиться самые крепкие отношения.

Переключение внимания на семью во время работы — это второе правило сохранения тёплых отношений. В связи с тем, что многие работают из дома, пропало разделение рабочего места и места отдыха. Часто недопонимание и обиды рождаются, когда домочадцы тревожат работающего человека или, наоборот, когда, проводя время с семьёй, человек отвлекается на рабочие вопросы. В таком случае нужно составить чёткий график и согласовать его с близкими, чтобы никто не беспокоил никого в неположенное время.

Третье правило — не приносить рабочие эмоции в семью. На работе может быть аврал, напряжённые отношения с коллегами и, как следствие, стресс. В такие моменты высок риск сорваться на семью и выплеснуть на неё свои негативные эмоции. Если у вас осталось много плохих чувств после работы, лучше проведите время в одиночестве, успокойтесь и уже расслаблено начинайте общение с близкими, советует психолог.

Четвёртым и заключительным правилом специалист назвала признание важности труда второй половины. Часто, когда трудоустроены оба супруга, случаются конфликты из-за того, кто больше работает, устаёт или зарабатывает. В такие моменты нужно, наоборот, поддерживать своего партнёра и помогать морально справляться с рабочими трудностями.

"Соблюдая эти правила, вы из вечно ворчащих друг на друга соперников за свободное время превратитесь в союзников, команду, которая борется с общими жизненными трудностями. Сохранить работу гораздо проще, чем брак, берегите друг друга!" — заключила психолог в беседе с РИАМО.