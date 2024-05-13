"Показушная история": Красиво ухаживающих мужчин назвали непригодными для создания семьи

Красиво ухаживающие мужчины совершенно непригодны для семейной жизни. В основном это блогеры, которые делают щедрые подарки женщинам, чтобы поднять охваты в соцсетях. А брак с тем, кто не способен на такие "показушные истории", зачастую крепче. Такое мнение выразила психолог Елизавета Баева.

"Мужчина, который дарит 101 розу, вытаскивает их из огромной крутой машины и на вертолёте пишет "Я тебя люблю", скорее всего, или блогер и поднимает охваты, или уже наработал большой опыт общения с женщинами. И для семейной жизни, скорее всего, он не будет пригоден. Если он очень красиво ухаживает, задумайтесь", — отметила она в эфире радио "Говорит Москва".

Она посоветовала присмотреться к мужчине, который не умеет ухаживать. По словам психолога, такой человек, возможно, вырос в советской семье, когда папа на 8 Марта дарил маме только флакон духов и больше ничего. Зато они прожили долго и в паре не было абьюза, добавила Баева.