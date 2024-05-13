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13 мая, 11:40

Психолог рассказала, как войти в рабочий режим после праздников

Андросенко: При выходе на работу после длинных праздников важно расставить задачи

Как войти в рабочий режим после праздников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Как войти в рабочий режим после праздников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Утром в первый рабочий день после праздников лучше всего составить план на грядущую неделю, расставить приоритеты и задачи равномерно, это поможет избежать перегрузок. Делиться с коллегами впечатлениями о праздниках лучше до начала работы или в перерыве. Воспоминания о светлых и дорогих для нас событиях помогают заново пережить чувство радости и получить положительный заряд на новую рабочую неделю. Свои советы по входу в рабочий режим дала ведущий психолог Елена Андросенко.

"Человеку важно иметь своеобразный альбом позитивных и счастливых моментов и обращаться к нему за дополнительным ресурсом", — подчеркнула специалист в беседе с RT.

Чтобы сохранять эмоциональную стабильность, нужно думать о настоящем и планировать будущее, а не фиксироваться на прошедших выходных. Также стоит вспомнить о том, что работа имеет множество достоинств и даёт нам много возможностей: средства на оплату расходов и обеспечение семьи, развлечения и отпуск, а также совершенствование профессиональных навыков, построение карьеры, общение с коллегами.

"Если повседневная жизнь будет состоять из одних только праздников, скорее всего, они потеряют для человека свою ценность. Не стоит забывать, что в календаре помимо официальных нерабочих дней есть место и для множества других интересных событий", заключила Андросенко.

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Ранее свои рекомендации по выходу на работу давал другой психолог. По его мнению, вернуться в ритм после праздников поможет новая причёска.

Мирон Сидоров
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