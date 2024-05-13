Психолог рассказала, как войти в рабочий режим после праздников

Утром в первый рабочий день после праздников лучше всего составить план на грядущую неделю, расставить приоритеты и задачи равномерно, это поможет избежать перегрузок. Делиться с коллегами впечатлениями о праздниках лучше до начала работы или в перерыве. Воспоминания о светлых и дорогих для нас событиях помогают заново пережить чувство радости и получить положительный заряд на новую рабочую неделю. Свои советы по входу в рабочий режим дала ведущий психолог Елена Андросенко.

"Человеку важно иметь своеобразный альбом позитивных и счастливых моментов и обращаться к нему за дополнительным ресурсом", — подчеркнула специалист в беседе с RT.

Чтобы сохранять эмоциональную стабильность, нужно думать о настоящем и планировать будущее, а не фиксироваться на прошедших выходных. Также стоит вспомнить о том, что работа имеет множество достоинств и даёт нам много возможностей: средства на оплату расходов и обеспечение семьи, развлечения и отпуск, а также совершенствование профессиональных навыков, построение карьеры, общение с коллегами.

"Если повседневная жизнь будет состоять из одних только праздников, скорее всего, они потеряют для человека свою ценность. Не стоит забывать, что в календаре помимо официальных нерабочих дней есть место и для множества других интересных событий", — заключила Андросенко.