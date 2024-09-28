В аквапарке Череповца утонул 11-летний мальчик, возбуждено уголовное дело

В аквапарке Череповца произошла трагедия — утонул 11-летний мальчик, сообщили представители Следственного комитета России по Вологодской области. По информации ведомства, инцидент произошёл 26 сентября, когда ребёнок находился с родителями.

Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с причинением смерти по неосторожности. Следственные органы провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и изучили видеозаписи с камер наблюдения. В ближайшее время будет проведена экспертиза для установления всех обстоятельств трагедии.