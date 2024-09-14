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14 сентября, 14:01

Двое детей утонули в Пермском селе Бикбарда, играя без присмотра взрослых

В Пермском крае двое маленьких детей утонули в водоёме в селе Бикбарда. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, сообщили в местном СК.

«Следователями Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю по факту   утопления двух малолетних детей в водоёме, расположенном в селе Бикбарда Куединского муниципального округа Пермского края, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, накануне вечером девочки 6 и 7 лет и их 4-летний брат играли на пирсе в селе Бикбарда Куединского муниципального округа. Из взрослых за малышами никто не следил. Во время игр у воды 7-летняя девочка и её брат утонули, а вот 6-летнюю малышку спасли очевидцы, ей вовремя оказали медпомощь.

Дополнительные обстоятельства произошедшего выясняются следователями, назначена судебная экспертиза.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль под воду. Внутри находилось 5 человек, включая троих детей. Из затонувшей машины не смог выбраться только семилетний мальчик.

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Life.ru

Александра Мышляева
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