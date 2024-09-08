В Башкирии прицеп с лодкой утащил «буханку» с людьми в реку, пропал семилетний мальчик
В Башкирии прицеп утащил в реку машину с двумя взрослыми и тремя детьми
В Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль под воду. Внутри находилось 5 человек, включая троих детей. Из затонувшей машины не смог выбраться только семилетний мальчик, его ищут спасатели. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.
Спасатели достали затонувшую машину. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан
«В Башкортостане отдыхающие спускали лодку на реку Белую. Прицеп с лодкой утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только 7-летний ребёнок», — говорится в сообщении.
На данный момент машину уже достали из воды. Ребёнка внутри не было. Поиски продолжатся с рассветом.
Ранее Life.ru сообщал, что в Балтийском море всего за сутки утонули сразу три человека. По данным СК, 39-летний житель Калининграда утонул на необорудованном пляже в Балтийске. Ещё два 41-летних москвича погибли на Куршской косе. Все инциденты произошли по неосторожности мужчин.
Telegram / МЧС Башкортостан