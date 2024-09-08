В Башкирии прицеп с лодкой утащил «буханку» с людьми в реку, пропал семилетний мальчик

В Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль под воду. Внутри находилось 5 человек, включая троих детей. Из затонувшей машины не смог выбраться только семилетний мальчик, его ищут спасатели. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Спасатели достали затонувшую машину. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

«В Башкортостане отдыхающие спускали лодку на реку Белую. Прицеп с лодкой утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только 7-летний ребёнок», — говорится в сообщении.

На данный момент машину уже достали из воды. Ребёнка внутри не было. Поиски продолжатся с рассветом.