37 детей погибли во время индийского фестиваля священных купаний «Дживитпутрика»

Минимум 43 человека, среди которых 37 детей, утонули во время священных купаний в реках и прудах при проведении фестиваля «Дживитпутрика» в Индии. Ещё трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в руководстве штата Бихар.

«На данный момент обнаружено в общей сложности 43 тела. Продолжается дальнейшая поисковая операция», — проинформировал Департамент по борьбе со стихийными бедствиями.

Трагические происшествия случились в 15 округах штата. Главный министр региона Нитиш Кумар сообщил, что родным погибших выплатят по 400 тысяч рупий (около 4,8 тысячи долларов или почти 500 тысяч рублей). В октябре прошлого года за один день проведения фестиваля в разных частях штата утонули 22 человека, среди которых было 15 несовершеннолетних.