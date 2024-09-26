37 детей погибли во время индийского фестиваля священных купаний «Дживитпутрика»
В Индии на фестивале священных купаний «Дживитпутрика» утонули 43 человека
Минимум 43 человека, среди которых 37 детей, утонули во время священных купаний в реках и прудах при проведении фестиваля «Дживитпутрика» в Индии. Ещё трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в руководстве штата Бихар.
«На данный момент обнаружено в общей сложности 43 тела. Продолжается дальнейшая поисковая операция», — проинформировал Департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
Трагические происшествия случились в 15 округах штата. Главный министр региона Нитиш Кумар сообщил, что родным погибших выплатят по 400 тысяч рупий (около 4,8 тысячи долларов или почти 500 тысяч рублей). В октябре прошлого года за один день проведения фестиваля в разных частях штата утонули 22 человека, среди которых было 15 несовершеннолетних.
Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая произошла в Пермском крае. Трое детей в возрасте четырёх, шести и семи лет играли на пирсе в селе Бикбарда, а взрослые оставили их без присмотра. Такая неосторожность привела к непоправимым последствиям — 7-летняя девочка и 4-летний мальчик утонули. Ещё одной жертвой трагедии могла стать их 6-летняя сестра, но её, к счастью, успели достать из воды и спасти прохожие.
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