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31 октября, 19:38

«Казалось, что умирает»: Подольская вспомнила, как Никита Пресняков спас её сына

Подольская: Никита Пресняков спас маленького брата, проглотившего зубочистку

Наталья Подольская с сыновьями. Фото © Telegram / natpodolskaya

Наталья Подольская с сыновьями. Фото © Telegram / natpodolskaya

Наталья Подольская рассказала о взаимоотношениях её двух сыновей с Никитой Пресняковым. По словам исполнительницы хита «Поздно», мальчики считают старшего брата кумиром и слушаются его даже лучше, чем родителей. Однажды он и вовсе спас младшему Артёму жизнь.

«Тёма баловался и проглотил маленький кусочек зубочистки. Видимо, она ему поцарапала гортань. У Тёмы из-за этого случился просто истерический припадок. Ему казалось, что он задыхается и умирает. Никита его спас», — поделилась деталями случившегося артистка с сайтом MK.ru.

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В этот момент мальчик не хотел слушать мать, постоянно кричал и плакал. Семейство решило ехать в больницу. По пути в медучреждение Никита уговорил братика остановиться на заправке и съесть булочку. Артём согласился, и у него всё прошло.

«Я такая благодарная Никите была! Он такое влияние имеет на Тёму! Я бы не справилась без него точно. Он для своих младших братьев — кумир», — подытожила Подольская.

Ранее Владимир Пресняков сделал неожиданное заявление о рождении дочери. Певец заявил, что они с Натальей Подольской хотят девочку и активно работают в этом направлении. О внучке также мечтают знаменитые родители музыканта. Сейчас пара воспитывает двух сыновей — Артемия и Ивана. Также у исполнителя есть старший ребёнок Никита Пресняков от первого брака с Кристиной Орбакайте.

Алёна Зиновьева
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