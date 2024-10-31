«Казалось, что умирает»: Подольская вспомнила, как Никита Пресняков спас её сына

Наталья Подольская рассказала о взаимоотношениях её двух сыновей с Никитой Пресняковым. По словам исполнительницы хита «Поздно», мальчики считают старшего брата кумиром и слушаются его даже лучше, чем родителей. Однажды он и вовсе спас младшему Артёму жизнь.

«Тёма баловался и проглотил маленький кусочек зубочистки. Видимо, она ему поцарапала гортань. У Тёмы из-за этого случился просто истерический припадок. Ему казалось, что он задыхается и умирает. Никита его спас», — поделилась деталями случившегося артистка с сайтом MK.ru.

В этот момент мальчик не хотел слушать мать, постоянно кричал и плакал. Семейство решило ехать в больницу. По пути в медучреждение Никита уговорил братика остановиться на заправке и съесть булочку. Артём согласился, и у него всё прошло.

«Я такая благодарная Никите была! Он такое влияние имеет на Тёму! Я бы не справилась без него точно. Он для своих младших братьев — кумир», — подытожила Подольская.