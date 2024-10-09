Владимир Пресняков сделал неожиданное заявление о рождении дочери

У Владимира Преснякова – младшего уже есть трое сыновей — Никита от первого брака с Кристиной Орбакайте, а также Артемий и Иван, рождённые в союзе с Натальей Подольской. При этом певец не скрывает, что вместе с женой мечтает о дочери. На рождении девочки настаивают и легендарные родители артиста: Елена и Владимир Пресняков – старший, пишет сайт Mk.ru.

«Очень просят внучку. Я и сам жду. Мы с Наташей работаем над этим вопросом. Для меня он в приоритете. Дети — самое важное, что может быть в жизни. Для меня так было всегда», — признался исполнитель хита «Стюардесса по имени Жанна».

Любимец публики заявил, что родители в курсе всех его семейных дел. Наверняка о беременности невестки, если она состоится, они узнают в числе первых.