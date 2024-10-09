Владимир Пресняков сделал неожиданное заявление о рождении дочери
Владимир Пресняков признался, что хочет дочь от Натальи Подольской
Владимир Пресняков и Наталья Подольская в роддоме. Фото © VK / Наталья Подольская
У Владимира Преснякова – младшего уже есть трое сыновей — Никита от первого брака с Кристиной Орбакайте, а также Артемий и Иван, рождённые в союзе с Натальей Подольской. При этом певец не скрывает, что вместе с женой мечтает о дочери. На рождении девочки настаивают и легендарные родители артиста: Елена и Владимир Пресняков – старший, пишет сайт Mk.ru.
«Очень просят внучку. Я и сам жду. Мы с Наташей работаем над этим вопросом. Для меня он в приоритете. Дети — самое важное, что может быть в жизни. Для меня так было всегда», — признался исполнитель хита «Стюардесса по имени Жанна».
Любимец публики заявил, что родители в курсе всех его семейных дел. Наверняка о беременности невестки, если она состоится, они узнают в числе первых.
Отметим, что в последнее время старший сын Преснякова нередко попадает в скандальные заголовки СМИ. В 2022 году наследник вместе со своей женой перебрался жить в США, однако оставил в РФ долги. Известно, что внук Аллы Пугачёвой имеет задолженность за ЖКХ в московской квартире. Также сообщалось, что Никита Пресняков оставил в России приличный долг за парковку. С октября 2019 года по сентябрь 2022-го он ставил свой Lexus в Варсонофьевском переулке — у дома, в котором у него есть элитные апартаменты. Однако за парковочное место родственник Примадонны не платил. Долг составил почти 50 тысяч рублей.