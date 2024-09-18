«Непонятно, кто это высосал»: Пресняков назвал «какашкой» данные о расставании с Алёной Красновой
Никита Пресняков опроверг информацию о расставании с Алёной Красновой
Никита Пресняков и Алёна Краснова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ npresnyakov
Актёр Никита Пресняков опроверг информацию о расставании с моделью Алёной Красновой в одной из социальных сетей. Данные о расставании артист назвал «какашкой».
«Мы ничё не расстались, мы любим друг друга невероятно. Всё супер, вообще отлично. Непонятно кто, откуда это высосал вообще. Откуда это всегда берётся?», — возмутился Пресняков.
Никита Пресняков прокомментировал информацию о расставании. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ npresnyakov
Он также заявил, что 99% информации, которая выходит о нём в СМИ — это «какая-то дичь». Актёр попросил не верить информации из интернета.
Ранее Super.ru опубликовали информацию, что пара не выдержала совместный быт в Америке и рассталась после семи лет брака. Информацию подтвердил также экс-директор группы t.A.T.u. Леонид Дзюник, который заявил в разговоре с NEWS.ru, что супруга больше не живёт с Пресняковым.
Напомним, что 33-летний Никита Пресняков живёт в США. В августе он ненадолго прилетал в Россию, чтобы пройти лечение и записать несколько композиций в студии. Затем он улетел в Испанию к отцу. Перед Россией, кстати, у актера есть долги. Ему нужно выплатить почти 50 тысяч рублей за парковку.