«Непонятно, кто это высосал»: Пресняков назвал «какашкой» данные о расставании с Алёной Красновой

Актёр Никита Пресняков опроверг информацию о расставании с моделью Алёной Красновой в одной из социальных сетей. Данные о расставании артист назвал «какашкой».

«Мы ничё не расстались, мы любим друг друга невероятно. Всё супер, вообще отлично. Непонятно кто, откуда это высосал вообще. Откуда это всегда берётся?», — возмутился Пресняков.

Никита Пресняков прокомментировал информацию о расставании. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ npresnyakov

Он также заявил, что 99% информации, которая выходит о нём в СМИ — это «какая-то дичь». Актёр попросил не верить информации из интернета.