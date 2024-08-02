Вернувшийся в Россию внук Пугачёвой улетел в Испанию с отцом Владимир Пресняков показал общее фото с сыном Никитой и детьми от Подольской 2 августа, 13:34 Владимир и Никита Пресняковы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / presnyakovvladimir

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков проводит лето в компании отца и его детей от второго брака на Лазурном побережье в Испании. Певец Владимир Пресняков выложил в соцсети фото с детьми и подписал его: "Мои Преснячки".

Никита Пресняков с отцом и его детьми от второго брака. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / presnyakovvladimir

33-летний Никита живёт в США, но недавно вернулся в Россию, чтобы, по слухам, пройти лечение и записать несколько композиций в студии. Завершив свои дела, он улетел в Испанию, чтобы побыть с отцом. Владимир Пресняков находится там со своей женой Натальей Подольской и их общими детьми — трёхлетним Иваном и девятилетним Артемием.

Владимир Пресняков не раз говорил, что уделял очень мало времени Никите, рождённому в браке с Кристиной Орбакайте. Пара распалась, когда мальчику было всего шесть лет. Последние годы музыкант корил себя за то, что был плохим отцом для своего первенца. Судя по всему, сейчас у певца налаживаются отношения с Никитой.

Поклонники восхитились идиллией в кадре и заметили удивительную схожесть Владимира Преснякова с его старшим сыном. "Какое прекрасное богатство. Многодетный папа!" — прокомментировал снимок один из пользователей.

Ранее сообщалось, что переехавший в США внук Аллы Пугачёвой оставил в России приличный долг за парковку. Никита Пресняков с октября 2019 года по сентябрь 2022 года ставил свой "лексус" в Варсонофьевском переулке у дома, в котором у него есть элитные апартаменты. Однако за парковочное место родственник Примадонны не платил. Его долг составил почти 50 тысяч рублей.

Авторы Татьяна Миссуми