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Суд взыскал долг с уехавшего из России внука Пугачёвой

Суд взыскал с артиста Никиты Преснякова долги по ЖКХ в его московской квартире

27 сентября, 15:07
Никита Пресняков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / npresnyakov

Никита Пресняков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / npresnyakov

В Москве суд вынес решение о взыскании с внука певицы Аллы Пугачёвой задолженности по оплате жилищных услуг в его квартире в столичной многоэтажке, сообщили в пресс-службе Могорсуда. Сумма, которую теперь должен выплатить Никита Пресняков, не уточняется.

«Мировым судьёй судебного участка 451 Мещанского района города Москвы вынесен судебный приказ о взыскании с Преснякова Никиты Владимировича задолженности по оплате за услугу по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома», — говорится в решении. Сейчас Пресняков проживает в США.

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Ранее сообщалось, что Никита Пресняков также оставил в России приличный долг за парковку. С октября 2019 года по сентябрь 2022 года он ставил свой Lexus в Варсонофьевском переулке — у дома, в котором у него есть элитные апартаменты. Однако за парковочное место родственник Примадонны не платил. Долг составил почти 50 тысяч рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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